5 екранізацій популярних книг, які вас точно не розчарують

Екранізації всіма улюблених книжок часто стають випробуванням як для режисерів, так і для глядачів. Перші побоюються не виправдати очікувань, а другі бояться розчаруватися.

Пропонуємо п’ять вдалих екранізацій, які вам точно сподобаються. Дивіться серіали та фільми онлайн із нашої добірки та отримуйте приємні враження!

Розповідь служниці

Драматичний серіал у жанрі антиутопії за твором Маргарет Етвуд.

Дія серіалу розгортається в майбутньому — у тоталітарній країні Галаад, яка веде постійні війни з іншими державами. Релігійна теократія встановила найсуворіші правила, за порушення яких людину оголошують єретиком і засуджують до смерті. Жінки вважаються людьми другого сорту — їм заборонено практично все, крім того, щоб народжувати дітей. Однак фертильних жінок зовсім небагато, тому їх утримують у спеціальних таборах, а народжених дітей забирають.

Зелена миля

Фентезійна драма з елементами детектива заснована на романі Стівена Кінга.

Головний герой — Пол Еджкомб працює тюремним наглядачем у блоці ув’язнених, засуджених до смерті. Один із в’язнів — Джон Коффі, звинувачений у вбивстві двох дівчаток, привертає його особливу увагу. Джон володіє надприродними здібностями і може лікувати людей, а крім того, здається доброю людиною, не здатною на злочин…

Парк Юрського періоду

Науково-фантастичний пригодницький бойовик, заснований на творі Майкла Крайтона.

Бізнесмен Джон Гаммонд створює національний парк, в якому мешкають справжні динозаври, клоновані за допомогою генної інженерії. Інвестори наполягають на проведенні пробної екскурсії парком, в яку вирушають два палеонтологи, юрист і математик, а також двоє онуків Хаммонда. Але коли один зі співробітників парку відключає систему захисту, щоб вкрасти і продати ембріони, динозаври опиняються на волі з усіма наслідками, що випливають…

Як приручити дракона

Фентезійний анімаційний фільм створений за творами Крессиди Ковел.

Це історія про плем’я вікінгів, які живуть на острові Олух і страждають від регулярних нальотів драконів. У вождя племені є син — боязкий підліток Іккінг, який хоче здолати дракона, щоб довести всім свою сміливість. Одного разу він потрапляє стрілою в дракона, але через жалість не може його вбити. Натомість хлопчик приручає дракона, який стає його найкращим другом.

Втеча з Шоушенка

Драматичний фільм за твором Стівена Кінга — один із найкращих за всю історію кіно.

Банкіра Енді Дюфрейна судять за вбивство дружини та її коханця, засуджуючи до тюремного ув’язнення. Його відправляють у похмуру в’язницю Шоушенк, де ув’язнених тероризують не тільки зграї бандитів, а й тюремне начальство. Не втрачаючи надію, Енді проявляє свої фінансові здібності, щоб отримати особливе становище. А ще він знаходить справжнього друга.