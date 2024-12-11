5 років ув’язнення отримала жінка, яка оприлюднила інформацію про розташування військових об’єктів у Чернівцях

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури суд визнав місцеву жительку винною у несанкціонованому поширенні інформації про розташування підрозділу ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Громадянку засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що влітку минулого року 54-річна «активістка» з Чернівців, здійснила відеофіксацію розташування спеціального правоохоронного формування у складі ЗСУ. Зібрану інформацію жінка оприлюднила на особистому каналі у відеохостингу «YouTube», де його переглянуло 8600 осіб, а також розмістила на власній сторінці в «TikTok».

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБ України у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура