₴6 тис. за проживання у будинку для літніх людей – судитимуть посадовців комунальної установи та департаменту КМДА

Шевченківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника однієї з інтернатних комунальних установ Києва та начальника відділу Департаменту соціальної політики КМДА за фактом отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачені вимагали та одержали 6 тис дол США від громадянина похилого віку за надання можливості постійно проживати у соціально-медичній установі з повним забезпеченням та безперешкодне проходження комісії.

Досудове розслідування здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури