$8000 хабара за перекваліфікацію злочину – на Львівщині затримано поліцейського начальника (фото)

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами Управління СБУ в області, затримано заступника начальника слідчого відділу одного із територіальних підрозділів Нацполіції, який вимагав та отримав 8 тис дол США неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

За даними слідства, поліцейський вимагав хабар за перекваліфікацію злочину із умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого на вбивство через необережність. Підполковника поліції затримано безпосередньо під час отримання обумовленої суми від брата підозрюваного.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора