Адвокатские услуги онлайн и цифровой маркетинг выводят на новый уровень взаимодействие с клиентом

Посещение веб-сайтов юридических фирм, онлайн платформ оказания услуг юристов, адвокатов и нотариусов и взаимодействие с цифровым контентом резко возросли во время пандемии. Поэтому сегодня такое явление как адвокат онлайн, является уже вполне привычным.

Количество посещений веб-сайтов юридических фирм и взаимодействие с цифровым контентом резко возросло, поскольку клиенты искали информацию, которая помогла бы им справиться с новой реальностью. Отношения, которые ценили юридические фирмы, отдельные адвокаты и клиенты, формировавшиеся в ходе личных бесед, изменились. Самым большим сигналом для этого стало ошеломляющее увеличение объема таких онлайн предложений в 2020–2021 годах, отмечают эксперты биржи правового фриланса DealOk.

Пандемия изменила то, как мы все потребляем новости, взаимодействуем в Интернете и принимаем решения о покупках и услугах. В то время как личное общение в значительной степени возвращается, исследования показывают, что объем запросов предложений онлайн-консультаций в сфере юридических услуг будет увеличиваться, и многие ведущие юристы, принимающие решения, уже сегодня предпочитают виртуальные встречи. Клиенты продолжают проводить значительное количество времени в Интернете, узнавая об юристах через LinkedIn, онлайн-поиск и на специализированных платформах. Поэтому репутация юридических фирм и отдельных юристов в Интернете становится важнее, чем когда-либо.

Такой развивающийся способ взаимодействия клиентов и юристов означает изменение стратегий цифрового маркетинга, отмечают эксперты компании.

Стратегия цифрового маркетинга должна быть связана с потребностями клиентов

Типичный набор инструментов юридического цифрового маркетинга включает статьи, блоги, социальные сети, веб-сайты, биографии юристов, отраслевые публикации и мультимедийное обучение (включая вебинары и подкасты). Эти инструменты помогают юридическим фирмам создать профиль, завоевать доверие и взаимодействовать с клиентами вне личных отношений с юристами.

Чтобы эти инструменты были значимы для клиентов, они должны говорить о том, что их больше всего волнует.

В прошлом юристы юридических фирм были основными носителями информации о том, что представляет интерес для клиентов, полученной в ходе личных отношений. Хотя это все еще верно, исследовательские группы и юридические маркетологи играют все более важную роль. Это приходит потому, что они могут:

Понимать рынок и выявлять новые отраслевые тенденции с помощью современных инструментов анализа рынка.

Привлекать нужных экспертов внутри и за пределами фирмы, чтобы делиться этой информацией через информационные центры и устранять потенциальное влияние на клиентов.

Определять надлежащие каналы и стратегии коммуникации, в том числе обмен контентом с помощью нескольких средств массовой информации, чтобы у клиентов были разные способы восприятия информации.

Объединять нужных юристов для разработки значимого и актуального контента и услуг.

Роль специалистов по исследованиям и юридическому маркетингу сместилась с той, которая выполняет запросы, на ту, которая активно выявляет возможности.

Изменилось потребление информации

Предпочтения клиентов относительно того, что они хотят, когда и в каком формате, постоянно меняются.

Аналитика может сыграть важную роль в удовлетворении информационных потребностей клиентов:

С помощью правильной аналитики агрегированных данных (например, статистики клиентов) можно увидеть, какие услуги достигают цели, и проверить, почему, например, по времени, формату и частоте.

С помощью передовых платформ автоматизации юристы могут учитывать явные предпочтения клиентов с подразумеваемыми предпочтениями. Эти инструменты позволяют создавать уникальный клиентский опыт.

Сочетание аналитики агрегированных данных и поведения конкретных пользователей дает возможность гарантировать, что клиенты получат наиболее релевантный набор услуг, соответствующий их интересам и потребностям.

Предоставление юридических услуг – это бизнес отношений. Клиенты выбирают юристов, основываясь на своей уверенности и доверии, и вряд ли будут покупать услуги, основываясь исключительно на присутствии в Интернете.

Юридические фирмы предлагают личные услуги, включая экспертизу и консультации. Тем не менее, правильная стратегия цифрового маркетинга, разработанная с учетом потребностей клиентов, улучшает отношения с клиентами, помогая им получать важную информацию, когда она им нужна.