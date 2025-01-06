Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака “Азербайджанських авіаліній” заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках РФ і зажадав, щоби винні були покарані.

Про це повідомляє азербайджанське державне інформагентство Azertag

“Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау – ред.), лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки”, – сказав президент Азербайджану.

За його словами, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок. “Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній”, – зазначив Алієв. // УП