Алкоголь і діабет: як вживання спиртних напоїв впливає на рівень цукру в крові?

Алкоголь може мати непередбачуваний вплив на організм людей, які живуть із діабетом. Його вживання може спричиняти раптові зміни рівня цукру в крові — як підвищення, так і різке зниження. Ці коливання можуть бути небезпечними для здоров’я, особливо для тих, хто прагне підтримувати стабільний рівень глюкози.

Фахівці наркологічної клініки “Samara-Med”, яка надає широкий спектр послуг лікування залежностей — від детоксикації та кодування від алкоголю в Одесі до психологічної підтримки на стадії відновлення, розповідають як саме алкоголь впливає на рівень цукру в крові та що варто враховувати людям із діабетом, які вирішують вживати спиртні напої.

Як алкоголь впливає на рівень цукру в крові?

Зниження рівня цукру в крові. Коли людина вживає алкоголь, печінка перш за все зайнята його переробкою, що тимчасово зупиняє інші функції печінки, зокрема регулювання рівня цукру в крові. За даними Американської діабетичної асоціації (ADA), алкоголь здатен знижувати рівень цукру в крові протягом 24 годин після вживання. Це особливо небезпечно для людей, які приймають інсулін або інші препарати для зниження цукру в крові, оскільки це може призвести до гіпоглікемії. Підвищення рівня цукру в крові. Деякі алкогольні напої, зокрема коктейлі та солодкі лікери, містять багато вуглеводів, які швидко засвоюються та можуть призвести до підвищення рівня глюкози. Це робить їх небезпечними для людей з діабетом, які контролюють кількість вуглеводів у раціоні. Дослідження Національного інституту здоров’я США (NIH) показують, що напої з високим вмістом цукру можуть викликати різке підвищення рівня глюкози в крові, а потім зниження, коли алкоголь починає діяти.

Особливості вживання алкоголю для людей з діабетом

Різниця між типами алкоголю. В залежності від типу алкоголю, його вплив на рівень цукру в крові може значно відрізнятися. Наприклад: Сухе вино та шампанське : ці напої зазвичай містять менше цукру і мають менший вплив на рівень глюкози.

: ці напої зазвичай містять менше цукру і мають менший вплив на рівень глюкози. Пиво : має високий вміст вуглеводів і може викликати підвищення рівня цукру, особливо при споживанні великих обсягів.

: має високий вміст вуглеводів і може викликати підвищення рівня цукру, особливо при споживанні великих обсягів. Коктейлі: часто містять багато додаткового цукру у вигляді сиропів чи соків, що підвищує ризик різких коливань цукру. Важливість помірного вживання. Навіть невеликі дози алкоголю можуть мати значний вплив на рівень цукру, тому важливо обмежувати споживання. Згідно з Американською асоціацією діабету (ADA), рекомендується обмежити споживання алкоголю до одного напою на день для жінок та двох для чоловіків, оскільки це допомагає зменшити ризик гіпоглікемії. Час вживання та контроль рівня цукру. Вживання алкоголю на голодний шлунок може збільшити ризик різкого зниження рівня цукру. Найкраще споживати алкоголь під час їжі та контролювати рівень глюкози до та після вживання, щоб уникнути небезпечних коливань. Дослідження Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) вказують, що люди з діабетом повинні регулярно перевіряти рівень цукру протягом 24 годин після вживання алкоголю.

Ризики вживання алкоголю для людей з діабетом

Гіпоглікемія (низький рівень цукру). Гіпоглікемія є одним із найбільших ризиків для людей з діабетом, які вживають алкоголь. Через затримку у виробленні глюкози печінкою, рівень цукру в крові може швидко впасти, що може викликати серйозні симптоми, такі як запаморочення, слабкість, пітливість або навіть втрата свідомості. Гіперглікемія (високий рівень цукру). Якщо алкогольні напої містять цукор або вживаються разом з продуктами, що підвищують рівень глюкози, це може призвести до гіперглікемії. Часте підвищення рівня цукру в крові може призвести до довгострокових ускладнень, таких як ураження судин та органів. Порушення здатності до самоконтролю. Алкоголь може знижувати здатність до прийняття рішень, що важливо для людей з діабетом, яким потрібно регулярно контролювати рівень цукру, приймати інсулін або інші ліки. Це може призвести до пропуску важливих процедур контролю, що підвищує ризик ускладнень.

Рекомендації для людей з діабетом, які вживають алкоголь

Перевіряйте рівень цукру перед вживанням та після. Щоб уникнути різких коливань, важливо перевіряти рівень глюкози в крові перед вживанням алкоголю і через кілька годин після. Це допоможе швидко виявити можливі відхилення та своєчасно вжити заходів. Споживайте алкоголь разом з їжею. Вживання алкоголю під час їжі знижує ризик гіпоглікемії, оскільки їжа уповільнює всмоктування алкоголю та підтримує рівень глюкози стабільним. Особливо корисно поєднувати алкоголь із продуктами, багатими на клітковину та білок. Вибирайте менш солодкі напої. Сухе вино, світле пиво та напої без додавання сиропів є менш небезпечними для рівня цукру. Уникайте коктейлів та лікерів із високим вмістом цукру, оскільки вони спричиняють швидке підвищення глюкози. Обмежте кількість напоїв. Пам’ятайте про рекомендації щодо помірного вживання алкоголю. Надмірне споживання підвищує ризик серйозних ускладнень. Дотримуйтеся рекомендацій, зокрема однієї порції для жінок і двох — для чоловіків.

Висновок

Алкоголь має неоднозначний вплив на організм людей з діабетом. Він може як підвищувати, так і суттєво знижувати рівень цукру в крові, залежно від типу напою, його складу та обставин вживання. Регулярний контроль, вибір менш солодких напоїв та вживання алкоголю разом з їжею можуть допомогти мінімізувати ризики. Якщо ви або ваші близькі живуть із діабетом і потребують підтримки у контролі над рівнем цукру в крові, звертайтеся до професіоналів.

Джерело – https://samara-med.com/