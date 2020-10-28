Антикоррупция – стоп? НАПК закрыло доступ к Реестру деклараций из-за решения Конституционного суда

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сегодня, 28 октября, в 19:00 закрывает доступ в Единый государственный реестр деклараций во исполнение решения Конституционного Суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение НАПК.

Как сообщили в пресс-службе НАПК, это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.

«Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украины еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции», — отметил Председатель НАПК.

Добавим, что доступ к сайту электронных деклараций, по состоянию на 19:06, заблокирован.

***

Конституционный Суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов, признав такие полномочия неконституционными. Об этом сообщается в решении КСУ.

«КСУ приходит к выводу о неконституционности отдельных положений Закона № 1700, касающиеся полномочий НАПК в части контрольных функций исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно: полномочий и прав НАПК, уполномоченных лиц и уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции, особенностей урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций», — говорится в тексте решения.

Кроме того, НАПК не допускается проверять установление своевременности представления деклараций и проводить мониторинг образа жизни субъектов декларирования.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации. // УНН