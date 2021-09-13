Антитерористичні навчання на Київщині: можливі обмеження руху транспорту та перевірка документів

З 14 по 16 вересня Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у місті Києві та Київській області проводитиме тактико-спеціальні навчання.

Заплановані заходи відбуватимуться на території Білоцерківського та Обухівського районів Київської області.

У кілька етапів силовики відпрацьовуватимуть протидію диверсійним проявам на військових об’єктах.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів та перевірка документів, що посвідчують особу. Тож СБУ звертається до громадян з проханням мати їх при собі.

Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

У заходах братимуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії України, Національної поліції, Військової служби правопорядку України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, командування військової частини, представники органів влади та управління Київської області.

Принагідно СБУ закликає громадян бути пильними.

У випадку виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження, отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій звертатися за номером «гарячої лінії» ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (044) 253-06-71, або телефонувати на лінію 102.

СБУ закликає гостей і мешканців Київщини зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей та належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

ГУ СБ України у м. Києві та Київській області