Антивакцинаторську акцію під стінами Верховної Ради очолював «кремлєпатріархатний» піп

Торік Олександр Марценюк сам важко перехворів коронавірусом

19 жовтня в центрі Києва під будівлею Верховної Ради відбувся церковний мітинг вірян і священників УПЦ МП проти вакцинації від коронавірусу. Про це інформує “За Збручем”.

Мітингувальники вийшли під стіни Верховної Ради України із плакатами «Вирусы не существуют, а есть нуклеокаписиды – бактериальные генетические яды!», «Примусова вакцинація – це геноцид», «Примусова вакцинація – це медичний експеримент, який поза законом», «Стоп вакцинація! Вакцинація – сукупність семи смертних гріхів», «Стоп вакцинація! Моє тіло – боже діло!» та провели молебень.

Очолив акцію священник УПЦ МП із Почаєва Олександр Марценюк. Раніше він організовував подібні “молитовні стояння” біля парламенту проти діджиталізації, вакцинації та візового режиму із Росією. Отець Олександр відомий через скорботний вірш з приводу ліквідації проросійського терориста “Гіві” та заяви про молитовну підтримку “Новоросії” на російському шовіністичному сайті “Москва – Третий Рим”. Українських воїнів священник називав “убийцами Донбасса”.

Організатори мітингу просили учасників не давати коментарі ЗМІ. Вочевидь, це пов’язано із тим, що під час подібної акції у червні цього року одна із вірянок УПЦ МП відверто розповіла, що виступає за об’єднання України із Росією та Білоруссю та “царя православного з роду Романових”. // Діло