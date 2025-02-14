Аптекам обмежили торгівельну націнку на ліки: що буде з цінами

Ціни на ліки в Україні вже в березні будуть знижені. Здешевленню, зокрема, сприятиме обмеження націнок для аптек та гуртових постачальників.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

Шмигаль заявив, що уряд на виконання рішення РНБО схвалює заходи для здешевлення ліків.

“Ідеться про обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату”, – розповів прем’єр.

За його словами одночасно уряд буде посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. “Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить у межах програми медичних гарантій”, – додав він.

Шмигаль сказав, що “ціни на ліки, які за останні три роки суттєво зросли, вже в березні будуть знижені”.

“За ініціативи президента України Володимира Зеленського під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня”.