Австралія першою заборонила стільниці з небезпечного штучного каменю

Австралія оголосила про повну заборону використання штучного каменю для виробництва стільниць для кухонь і ванн. Ця дешева альтернатива мармуру та граніту містить кристалічний кремнезем, що спричиняє смертельну хворобу.

Як повідомляє The Guardian, в Австралії тривала багаторічна кампанія щодо вимоги заборонити цей штучний матеріал.

Лікарі, профспілки та робітники відзначали, що серед людей, які беруть участь у його розрізанні та транспортуванні, почастішали випадки силікозу. Це прогресуюче захворювання, при якому відбувається незворотне ущільнення сполучної тканини легень та обмеження їхніх функцій.

Австралійська служба безпеки праці дослідила цю проблему і в своєму звіті зазначила, що в каменярів силікоз розвивається із “непропорційною” швидкістю, порівняно з працівниками інших галузей промисловості. Вік більшості недужих не перевищував 35 років.

За словами помічника секретаря Австралійської ради профспілок Ліама О’Браєна, рішення щодо заборони штучного каменя свідчить про те, що Австралія засвоїла урок з азбестом – для його заборони знадобилися десятиліття.

“Австралія має доволі жахливу спадщину з азбестом, і ми дуже добре знаємо, що станеться, якщо не вживати заходів завчасно. У нас як і раніше спостерігається високий рівень смертності від мезотеліоми та інших захворювань, пов’язаних із використанням азбесту”, – сказав він.

Одним із каменярів, які захворіли на силікоз, є Кайл Гудвін із Квінсленда. У 2018 році в нього діагностували найважчу форму недуги. Чоловік не знав, що пил, який наповнює повітря в його майстерні, містить кристалічний кремнезем, що спричиняє смертельну хворобу.

“Решта світу не може просто заплющити очі і вдавати, ніби не знає, що ці кухонні стільниці вбивають людей. Потрібно діяти, поки не пізно”, – каже він.

У найбільшому американському дослідженні штучного каменю йдеться про те, що силікоз забрав життя кількох каменярів, переважно молодих латиноамериканців у Каліфорнії.

Як стверджує Шейфалі Ганді, доцентка медицини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, дослідження є “верхівкою айсберга” проблеми в США.

“Наша найоптимістичніша оцінка, що ґрунтується на даних США та Австралії, свідчить, що від 15 до 20% людей, які працюють у цій галузі, мають силікоз або передумови для хвороби”, – каже вчена.

Управління охорони здоров’я та безпеки Великобританії (HSE) вважає силікатний пил “найбільш шкідливим для будівельників матеріалом після азбесту”.

Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот про онкозахворювання легенів. // Ірина Батюк, журналістка УП. Життя