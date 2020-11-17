Автоматические штрафы и QR-коды: Премьер рассказал о 5 «цифровых решениях» для борьбы с COVID-19

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил сегодня пять основных «цифровых решений» Правительства, которые должны помочь в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в нашей стране.

Соответствующую информацию он озвучил сегодня во время выступления в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Верховна Рада 17 листопада

По словам главы Правительства, эти “цифровые решения” должны быть введены “в ближайшее время”. Они реализуются при участии Министерства цифровой трансформации.

Пять ключевых “цифровых решений” от Кабмина выглядят следующим образом:

• Цифровизация и централизация сбора информации относительно фактов и подозрений о случаях инфекционных заболеваний. По словам Шмыгаля, это даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.

• Совершенствование мобильного приложения “Дий дома” “с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции”.

• Запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы “Доступные лекарства” на антибиотики.

• Введение электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

• QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Шмыгаль объяснил в своем Telegram-канале, что без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним, будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания.

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