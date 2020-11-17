Автоматические штрафы и QR-коды: Премьер рассказал о 5 «цифровых решениях» для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил сегодня пять основных «цифровых решений» Правительства, которые должны помочь в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в нашей стране.

Соответствующую информацию он озвучил сегодня во время выступления в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

По словам главы Правительства, эти “цифровые решения” должны быть введены “в ближайшее время”. Они реализуются при участии Министерства цифровой трансформации.

Пять ключевых “цифровых решений” от Кабмина выглядят следующим образом:

• Цифровизация и централизация сбора информации относительно фактов и подозрений о случаях инфекционных заболеваний. По словам Шмыгаля, это даст возможность быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупки лекарств.

• Совершенствование мобильного приложения “Дий дома” “с внедрением автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции”.

• Запуск электронного рецепта на лекарства, антибиотики и расширение программы “Доступные лекарства” на антибиотики.

• Введение электронного направления на ПЦР-тестирование, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени.

• QR-коды для публичных мест, которые централизованно генерируют и размещают сами заведения. Шмыгаль объяснил в своем Telegram-канале, что без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если затем человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним, будут приходить соответствующие уведомления. Сейчас такую систему в полной мере начала реализовывать Великобритания.