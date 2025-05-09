Батарея з сюрпризом: чому не варто довіряти дешевим акумуляторам для смартфона

Здається, що замінити акумулятор у смартфоні — просте завдання. Проте вибір неправильної батареї може перетворити ваш телефон із корисного гаджета на потенційне джерело небезпеки. Дешеві акумулятори приваблюють своєю ціною, але приховують серйозні ризики, про які варто знати кожному користувачеві.

Дешевизна — головна загроза безпеці

Літій-іонний акумулятор https://www.aks.ua/uk/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/ — це серце будь-якого мобільного пристрою. Саме він відповідає за живлення, автономність та стабільність роботи. І якщо серце слабке або підроблене — вся система може дати збій.

Недорогі несертифіковані батареї часто виготовляють із низькоякісних елементів, без необхідних систем захисту від перезаряду, перегріву або короткого замикання. У кращому випадку, ви отримаєте батарею, яка швидко розряджається. У гіршому — смартфон може вибухнути або загорітися.

Що всередині літій-іонної батареї?

Сучасні смартфони переважно оснащені літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами, які мають високу ємність і компактні розміри. Але є і зворотна сторона: ці батареї дуже чутливі до перевантажень та механічних пошкоджень. Без правильного контролю температури чи напруги вони стають потенційно вибухонебезпечними.

Ознаки підробленої батареї

Занадто низька ціна.

Відсутність логотипу виробника або неправильне маркування.

Незвична форма або колір.

Акумулятор розряджається дуже швидко або перегрівається при зарядці.

Телефон раптово вимикається або не включається.

Як вибрати якісний акумулятор

Купуйте тільки в перевірених магазинах. Наприклад, якщо у вас смартфон Apple, краще купляти лише сертифіковані моделі https://www.aks.ua/catalog/akkumulyator-dlya-mobilnogo-telefona/brand/apple з гарантією. Звертайте увагу на ємність. Якщо новий акумулятор має помітно меншу ємність, ніж оригінальний — це тривожний сигнал. Оцінюйте зовнішній вигляд. Якісна батарея не має перекошених країв, потертостей, дивного запаху чи підозрілої упаковки. Уникайте універсальних моделей. Перевагу слід надавати оригінальним або сумісним акумуляторам, створеним спеціально для вашої моделі смартфона.

Ніколи не варто економити на тому, що напряму впливає на вашу безпеку та життєвий цикл смартфона. Якісний акумулятор — це не розкіш, а необхідність. Він забезпечить стабільну роботу пристрою, захистить його від пошкоджень і збереже ваші нерви.

Пам’ятайте: краще витратити трохи більше на надійну батарею, ніж платити за ремонт або ризикувати своїм здоров’ям.