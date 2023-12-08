«Безгосподарні» кургани: прокуратура через суд зобов’язала вжити заходів до збереження культурної спадщини

Йдеться про 11 курганів – пам’яток культури, які мали б перебувати на балансі місцевої влади та оберігатися від руйнувань. Усі вони знаходяться на території Аджамської громади Кропивницького району.

Захищаючи інтереси держави прокурори Кропивницької окружної прокуратури через суд зобовʼязали Департамент культури та туризму Кіровоградської ОВА та Аджамську сільську раду, які бездіяли, вжити відповідних заходів до збереження нашої спадщини.

Прокурори вимагали визнати протиправною бездіяльності вказаних органів та зобов’язати останніх взяти на державний облік згадані об’єкти культурної спадщини, які наразі перебувають в аварійному стані й потребують невідкладних рятівних робіт.

Кіровоградський окружний адміністративний суд позивні вимоги прокурорів підтримав у повному обсязі.

Робота на даному напрямку триває.

Кіровоградська обласна прокуратура