Безготівкової сплати комуналки за рахунок субсидії не буде: з 1 лютого міняються правила для субсидіантів

З 1 лютого 2023 року в Україні скасують можливість безготівкової сплати комуналки за рахунок субсидії, як це досі практикувалося.

Останнє можливе через установи Ощадбанку чи Укрпошти.

«Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно перераховувати ці виплати, гроші надходитимуть до Ощадбанку. Потрібно буде підійти до Ощадбанку і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому чи іншому банку — для подальшого перерахування грошей», — розповідала Світлана Антонюк.

Ті ж українці, які вже одержують субсидії, змін не відчують, запевнила вона. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»