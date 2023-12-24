Безкоштовна допомога у лікарні для переселенців: що до неї входить і де можна отримати
Переселенці можуть звернутися за медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні. Є окремий перелік доступних медпослуг, для отримання якого навіть не обов’язково мати декларацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Так, у лікаря первинної ланки ВПО можуть безоплатно отримати:
- динамічне спостереження за станом здоров’я;
- діагностику та лікування захворювань;
- базові тести й аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз холестерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін);
- направлення до лікарів вузької спеціалізації або на обстеження;
- паліативну допомогу;
- паперові чи електронні рецепти від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету за програмою “Доступні ліки”, а також інсулін (якщо це повторний рецепт);
- щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень.
Знайти адресу найближчої лікарні допоможе оператор контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Виплати переселенцям в Україні
Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, держава ввела допомогу для тих українців, які були вимушені залишити свої домівки та виїхати в більш безпечні райони. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень – для всіх інших внутрішніх переселенців (мова не йде про тих, хто виїхав за кордон, – ред.).
Нагадаємо, з 1 листопада в Україні запустили новий механізм призначення виплат внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Щоправда, він торкнеться не всіх. Так, для оформлення виплат ВПО з 1 листопада має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо. Крім того, нововведення стосується лише тих переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.