Безпека дітей в онлайн середовищі: поради для батьків

Розвиток інформаційних технологій дозволяє нам ефективно працювати, навчатися. Але віртуальний світ – це не тільки джерело інформації, складається він не тільки з переваг і може бути небезпечним. Особливо це стосується дітей. Про потенційні небезпеки, про те, від чого залежить безпека в інтернеті для дітей, розкажемо у статті.

Потенційна небезпека інтернету

Розглянемо основні небезпеки, до боротьби з якими дорослі повинні завжди бути готові.

Кібербулінг

Близько 90% підлітків вважають кібербулінг проблемою, а 63% вважають її серйозною проблемою. Дослідження показують, що більше половини дітей, активних у соціальних мережах, стикаються з різними формами знущань. Соціальні мережі та онлайн-ігри є майданчиками для такої поведінки і відбувається це цілодобово. Відкритий діалог з дітьми про те, що відбувається в їхньому житті в інтернеті та в реальності, є основою для захисту від булінгу. Програми кібербезпеки та моніторинг онлайн-активності можуть допомогти, але не замінять відкритого спілкування.

Публікація особистої інформації

Діти не завжди усвідомлюють небезпеку, і можуть публікувати особисту інформацію в мережі. Необхідно обговорити з ними важливість кордону між особистою та загальнодоступною інформацією, оскільки інтернет-безпека в багатьох випадках залежить саме від цього.

Фішинг

Фішинг – використання електронних повідомлень для обману людей, спонукання різними способами натискати на шкідливі посилання. Навчіть дітей не відповідати на підозрілі листи чи текстові повідомлення.

Шахрайство

Діти можуть стати жертвами обману, в рамках якого пропонують цінні речі. Навчіть їх бути пильними та не довіряти підозрілим пропозиціям у мережі.

Випадкове завантаження шкідливого ПЗ

Шкідливе програмне забезпечення може встановлюватися без відома користувача і виконувати шкідливі дії. Висвітлить з дітьми ризики випадкового завантаження таких програм, наголосіть на необхідності обережності при завантаженні.

Відвідування сайтів із сумнівним змістом

Контент у віртуальному середовищі дуже різноманітний. Доступ дітей до багатьох ресурсів має бути обмежений, оскільки серед них можуть бути сайти з вмістом, який не призначений для дітей. Насамперед це стосується сайтів для дорослих, наприклад, ресурси, що містять контент еротичного змісту, секс-шоп онлайн, а також ті з них, які спонукають до вживання заборонених речовин, алкоголю, куріння тощо. Більшість з цих ресурсів не порушує законів, але їх вміст може негативно впливати на психіку дитини, формування її як особистості.

Правила інтернет-безпеки: рекомендації батькам

Разом із дітьми дорослі мають розробити правила, які регулюватимуть їхню діяльність в інтернеті. Це стосується насамперед сайтів, які вони відвідуватимуть, часу роботи у глобальній мережі. Повинні бути враховані такі фактори:

Відвідуйте інтернет разом із дітьми, заохочуйте їхнє бажання ділитися з вами отриманою в мережі інформацією.

Якщо дитина прагне спілкуватися в чатах, месенджерах, соціальних мережах або просто грати, допоможіть їй вибрати ім’я користувача та пароль, які не будуть містити особисті дані.

Переконайте, щоб діти ніколи не ділилися в повідомленнях і будь-де, такими персональними даними, як номер телефону, адреса, улюблені місця для прогулянок, місця, де вони проходять навчання і т.д.

Навчіть їх виважено ставитися до розміщення своїх або сімейних фотографій у мережі.

Поясніть, що дані для авторизації в тих чи інших службах та системах повинні ретельно оберігатися.

Поясніть, що не варто відповідати на грубість і хамство в листах. При отриманні подібних повідомлень або листів вони повинні повідомити про це дорослих.

Ви повинні переконати дітей, що зустріч з людьми, якими вони познайомилися в Інтернеті, може бути небезпечною. Якщо ж така необхідність існує, зробити це вперше краще у присутності дорослих, у громадському місці.

Ви повинні пояснити дітям, що не все, що вони бачать у глобальній мережі, є правдою.

Так само, як у реальному житті, в інтернеті потрібно виявляти повагу до співрозмовника. У мережі багато що може бути сприйнято суб’єктивно, тому правила етикету тут потрібні не менше, ніж у звичайному житті.

Діти повинні зрозуміти, що все, що потрапляє на комп’ютер з інтернету, може нести ту чи іншу загрозу.

Для роботи дітей на комп’ютері корисно використовувати спеціальне програмне забезпечення.

Програмне забезпечення для контролю дітей в інтернеті

Безпека в інтернеті для підлітків і дітей залежить від програмного забезпечення. Практично кожен антивірусний пакет включає комплекс засобів захисту від різних загроз в інтернеті, включаючи захист дітей. Для пошуку таких рішень використовуйте Google.

Експерти з безпеки рекомендують використовувати вбудоване у Windows рішення – «Сімейна безпека в Microsoft». У Windows вона найчастіше встановлена за замовчуванням. З її допомогою можна вибрати один із трьох рівнів фільтрації для кожного дитячого облікового запису, заблокувати доступ до певних сайтів, дізнатися, які сайти відвідували діти, скільки часу вони провели за комп’ютером та яке програмне забезпечення використовують.

Інтернет став одним із головних джерел для саморозвитку. Він робить коло людей, з якими ми спілкуємося, ширшим. Це джерело натхнення та емоцій. Але натомість з тим він зберігає великі загрози. Найбільш незахищеними перед ними є діти і завдання батьків допомогти їм впоратися з неприємностями.