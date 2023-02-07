Безпека дітей вдома – маленькі хитрощі, які мають велике значення

Діти дивовижні в будь-якому віці та на будь-якому етапі розвитку і часто дуже винахідливі та цікаві, граючи та досліджуючи навколишній світ. Обладнання будинку для життя з дітьми є важливим для запобігання нещасним випадкам, великим чи малим.

Спеціалісти компанії babyshop розповідають про те, про що варто подумати, коли ви хочете створити будинок, безпечний для дітей.

Коли з’являється новий член сім’ї у вигляді маленької дитини, може здатися далеким, що маленька дитина незабаром зможе повзати і, зрештою, бігати по дому в подорожі відкриттів і вже їй треба купляти стільчик для годування. Для маленьких дітей є багато захоплюючих речей, які можна дослідити в цілком звичайному домі, і не варто недооцінювати маленькі ручки та швидкі ніжки, коли цікавість бере верх.

Варто подумати як про малі, так і про великі потенційні ризики у домі, наприклад про маленькі гаджети різної форми, які можна проковтнути, а також про великі та важкі меблі, які можуть випадково впасти. Боятися і переживати за це у власному будинку з дітьми не варто, з іншого боку, важливо стежити за ситуацією і намагатися бути на крок попереду свого маленького відкривача, наскільки це можливо,

Великі діти – великі проблеми, маленькі діти – маленькі біди

Коли діти маленькі, може бути важливо зосередитися на дрібних деталях у домі, які можуть створити безлад і, в гіршому випадку, різного роду пошкодження. Пошук і захист гострих країв на меблях і інтер’єрі – це, наприклад, трюк, який допоможе уникнути нещасних випадків, коли дитина тільки вчиться ходити або починає бігати.

Захисники для країв можна придбати, але ви також можете тимчасово створити власні креативні рішення за допомогою матеріалів, що поглинають удари, наприклад, поролону та міцної та пластичної стрічки . Однак, коли діти підростуть, було б корисно подумати про ризики, наприклад, якщо дитина вирішить порізати фрукти гострим ножем або запалить свічки запальничками чи сірниками.

Безпечне середовище для дітей у кожній кімнаті У різних кімнатах вдома є особливі фактори, на які слід звернути увагу, коли йдеться про безпеку дітей. Налаштуйте атмосферу вдома, кімнату за кімнатою, щоб бути на крок попереду та уникнути можливих нещасних випадків і травм. Безпека в дитячій кімнаті У дитячій кімнаті добре подумати про безпеку з самого початку, навіть якщо дитина спочатку не дуже рухлива. Час летить, і раптом маленька дитина стає допитливим малюком, який швидко та методично пробирається скрізь. У дитячій кімнаті добре перевірити, чи є у вікнах функціональні та захищені від дітей вентиляційні елементи , які неможливо відкрити, а також перевірити будь-які замки ручок або, можливо, подумати про заміну. Двері також можна закріпити, щоб зменшити ризик защемлення, за допомогою упору або гальма дверей. Якщо ви хочете, щоб дитина залишалася в ігровій кімнаті, не зачиняючи двері, є дитячі хвіртки різних розмірів і дизайнів, які легко встановлюються в дверному отворі. Якщо ви живете у великих оселях або маєте двоповерховий будинок, ви можете почуватися в безпеці з радіонянею, коли ваша дитина йде спати. Радіоняні дозволяють стежити за дитиною, коли вона спить, але також можуть забезпечити можливість двостороннього зв’язку, що частково дозволяє час від часу підслуховувати, щоб переконатися, що дитина добре спить, але також працює, наприклад, можна дистанційно заспокоїти малюка.

Захищена від дітей кухня Займатися кухнею дітям цікаво та пізнавально. Можливо, бризніть водою в раковину, поки ви готуєте обід, або навіть допоможете з дрібними справами, як-от нарізання огірків та інших м’яких овочів тупим кухонним ножем. Але на кухні є, за чим слідкувати, коли вдома є діти. Встановлення замків для шаф і ящиків — невеликий, але дуже хороший захід для забезпечення базової безпеки дитини на кухні. Таким чином ви захистите як гострі ножі, так і важкі сковорідки, а також убезпечите дитину від потрапляння до її рота рідкого миючого засобу або таблеток для миття посуду. Незалежно від того, чи є варочна панель чи індукційна плита, було б добре мати якусь кришку для плити, щоб уникнути прикрих опіків на руках дитини. Коли ви готуєте на плиті, не забудьте повернути всі ручки каструль всередину, подалі від кімнати, щоб гаряча вода чи гаряча їжа не вилилися на дитину. Існують також спеціальні замки для духовки, які ускладнюють відкриття дверцят.

Захищена від дітей ванна кімната Діти роки багато часу проводять у ванній кімнаті, як під час зміни підгузників, так і під час купання. Важливо триматися подалі від усіх предметів у ванній кімнаті, які можуть становити ризик задухи, таких як пакети для сміття, ватяні кульки та дрібні предмети, які може спокуситися покласти до рота дитина. Аптечка, що замикається, дуже корисна, щоб дитина випадково не проковтнула добавки або ліки, які можуть бути шкідливими для неї. Якщо немає аптечки, можна легко створити тумбу, захищену від дітей, наприклад, встановивши замок на відповідну тумбу чи ящик. Там ви можете зберігати все у ванній кімнаті, що ви хочете тримати подалі від вашої дитини, наприклад, знеболюючі, лак для волосся, рідину для зняття лаку для нігтів і косметичні засоби, а також сильні миючі засоби та засоби для чищення.