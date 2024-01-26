Більше без Пушкінської: у Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов’язаних із РФ та СРСР
У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов’язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.
Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.
“На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію”, – зазначив Ігор Терехов.
Які вулиці ще перейменували
- вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську;
- вул. Омську – на вул. Бахмутську;
- вул. Хабарова – на вул. Хладопромівську;
- вул. Псковську – на вул. Трускавецьку;
- площу Першого Травня – на площу Іподрому;
- вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською;
- вул. Дагестанська – вул. Синевирською;
- пров. Пермський – пров. Луцьким;
- вул. Пожарського – вул. Комунальників;
- вул. Смоленська – вул. Мукачівської;
- пров. Ніколаєва – пров. Олешківським;
- вул. Ромена Роллана – вул. Леся Курбаса;
- пров. Адигейський – Олега Гуцола;
- вул. Бородинівська – Юрія Пояркова;
- пров. Балашовський – Івана Лещенкова;
- вул. Кокчетавська – Сотника Костюченка;
- вул. Уральська – Івана Щоголєва;
- пров. Чкалова – Сергія Пархоменка.