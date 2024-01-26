Більше без Пушкінської: у Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов’язаних із РФ та СРСР

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У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов’язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

“Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.

“На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію”, – зазначив Ігор Терехов.

Які вулиці ще перейменували

  • вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську;
  • вул. Омську – на вул. Бахмутську;
  • вул. Хабарова – на вул. Хладопромівську;
  • вул. Псковську – на вул. Трускавецьку;
  • площу Першого Травня – на площу Іподрому;
  • вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською;
  • вул. Дагестанська – вул. Синевирською;
  • пров. Пермський – пров. Луцьким;
  • вул. Пожарського – вул. Комунальників;
  • вул. Смоленська – вул. Мукачівської;
  • пров. Ніколаєва – пров. Олешківським;
  • вул. Ромена Роллана – вул. Леся Курбаса;
  • пров. Адигейський – Олега Гуцола;
  • вул. Бородинівська – Юрія Пояркова;
  • пров. Балашовський – Івана Лещенкова;
  • вул. Кокчетавська – Сотника Костюченка;
  • вул. Уральська – Івана Щоголєва;
  • пров. Чкалова – Сергія Пархоменка.
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