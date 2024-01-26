Більше без Пушкінської: у Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов’язаних із РФ та СРСР

У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов’язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

“Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками”, – йдеться в повідомленні.