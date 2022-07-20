Боль в пояснице считается одной из наиболее часто встречающихся проблем со здоровьем

Каждый человек должен знать, что любые проблемы со спиной чреваты серьезными последствиями, а избежать их получится, если вовремя обратиться к врачу. Но обычно мы идем к доктору, когда недуг находится в запущенной фазе и требует сложного лечения. Поэтому обязательно стоит прислушиваться к своему телу. Прострелы, дискомфорт, неприятные ощущения в нижнем отделе спины — повод записаться на прием к специалисту.

Боль в пояснице считается одной из часто встречающихся проблем со здоровьем. Причины боли бывают самыми разными. Это и обычное физическое перенапряжение, и часто неудобное положение тела, а также серьезные состояния в организме, еще боль в пояснице может быть вызвана травмой позвоночника, разнообразными инфекциями, болезнями внутренних органов, которые находятся в области малого таза.

Тревожные звоночки

К наиболее важным сигналам, которые не нужно игнорировать, относятся:

судороги в нижних конечностях;

чувство мурашек в ногах, которые могут онеметь и становятся «ватными»;

болезненные ощущения в коленях и тазобедренных суставах;

боль, напряжение в пояснице, что может развиваться и распространяться в пах, ягодицы;

невозможность долго находиться в стоячем положении.

У женщин и мужчин симптомы зачастую выражаются по-разному. У пациентов женского пола случается нарушение цикла, менструации, которые проходят особо болезненно, встречаются проблемы с зачатием. Представители мужского пола сталкиваются с проблемами с потенцией, также обнаруживается нарушение качества эрекции.

При лечении переломов, вывихов, стоит посетить какой-нибудь центр ортопедии и травматологии, который представляет собой специализированное учреждение, где оказываются услуги ортопеда и травматолога.

Типы болей

Проблемы со спиной могут появиться внезапно, когда этого совсем не ждете. Острая болезненность в пояснице имеет название «люмбаго», в народе именуется «прострел». Это резкие, стреляющие боли. Пик приступа буквально обездвиживает человека, он испытывает сильные мучения от любого движения. Непродолжительная длительность — несколько минут, потом все стихает.

Если у боли долгий и ноющий характер, здесь имеет место быть люмбалгия. Пациент сталкивается с малоинтенсивными, но постоянными болезненными ощущениями в поясничной области. Они становятся сильнее после физических упражнений или при переохлаждении.

Случается и такое, когда боли нет, но человек жалуется на дискомфорт, выявляется скованность, ему сложно двигаться, ходить. В любом случае раскрыть причину подобного состояния может только специалист.

Терапия

Назначать лечение вправе только врач. Можно сначала обратиться к терапевту, который уже направит к узкоспециализированному доктору. Это может травматолог, невролог, остеопат. После проведения всех необходимых обследований, ставится диагноз. На его основе составляется стратегия лечения. Могут быть назначены физиопроцедуры, лечебные массажи, прием медикаментов, уколы, обезболивающие средства.