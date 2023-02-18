Более миллиарда человек владеют английским в качестве первого или второго языка

Сегодня мы живем в обществе, где требования к коммуникации растут, где нам нужно общаться со все большим количеством людей, все большим количеством способов. Знание нескольких разных языков открывает возможности как для будущей карьеры, так и для обогащения личного межкультурного опыта.

Один из студентов, которых опросила одна онлайн-школа английского языка, выражает это так: “Новый язык открывает мир и дает другое измерение к пониманию вещей”.

Фото: englishdom.com

В современных условиях, хорошее знание иностранных языков открывает путь к международной карьере и расширяет кругозор. Сегодня английский язык используется больше, чем когда-либо, для общения с людьми из разных культур, он стал «лингва-франка» (язык международного общения) для международной торговли, бизнеса и дипломатии. Поэтому важно уметь владеть этим языком, поскольку он может открыть перед вами многие двери.

Согласно Индексу владения английским языком EF (EPI), наиболее полному языковому индексу в мире, который оценивает уровень владения английским языком в качестве второго языка, более одного миллиарда человек владеют этим языком в качестве первого или второго языка, а для сотен миллионов английский как третий или четвертый язык. Знание английского языка помогает исследователям, ученым, туристам и бизнесменам обмениваться информацией. Те, кто говорит по-английски, получают лучшую работу, зарабатывают больше денег и имеют доступ к большему количеству информации в Интернете.

5 преимуществ изучения английского языка

О пользе изучения английского языка говорят и перечисленные преимущества, отобранные экспертами центра изучения английского языка Englishdom:

Владение английским повышает уверенность в себе. Справиться с чем-то, с чем вы боролись долгое время, невероятно приятно. Изучение английского поможет в карьере. Обладая хорошим знанием английского языка, можно принимать следить за последними тенденциями в своей отрасли, иметь возможность участвовать в глобальных конференциях и работать с международными зонами ответственности. Мозг стимулируется изучением нового языка. У вас будет здоровый ум, и ваша умственная гибкость увеличится. Изучение английского ведет к большему количеству знаний. Вы сможете делиться знаниями со всего мира и с разных точек зрения. Более половины всех материалов в Интернете и все ведущие мировые научные статьи написаны на английском языке. Изучение английского языка способствует более приятным поездкам за границу. Вы не будете зависеть от путеводителей или словарей, а сможете свободно исследовать мир самостоятельно. Вы можете встретить новых друзей из других стран и лучше понять их культуру.

Как учить английский язык?

В изучении любого языка нет секрета. Это просто регулярность и структурность. Лучше всего использовать язык 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Начать можно в одной из онлайн-школ изучения иностранных языков. Получая там первичные навыки разговорной речи и понимания, читайте английские книги, слушайте английские подкасты, смотрите английские сериалы, говорите по-английски с коллегами и заводите англоязычных друзей в Интернете. Это может показаться сложным поначалу, но все возможно, если вы будете делать только один шаг за раз.

Прежде всего, подумайте о том, что вы делаете каждый день. Например, предположим, что вам нравится бегать под хорошие подкасты.

Найдите подкасты с самым высоким рейтингом на английском языке. И да, Google — ваш лучший друг!

Когда придет время для следующей пробежки, послушайте подкаст на английском языке. Даже не задумываясь об этом, вы подвергаетесь влиянию английского языка 30 минут в день.

Повторяйте эту процедуру, чтобы еще больше знакомиться с языком день за днем. Если вы читаете газеты, начните читать английские газеты. Если вы смотрите футбол, транслируйте следующий матч с британского телеканала. Если готовите, используйте рецепты с американских сайтов. Если нужно найти ответы на рабочие вопросы найдите англоязычный форум, где можно обсудить их. Все, что вы делаете, без сомнения, можно делать и на английском языке.

Конечно, вы также можете научиться делать что-то новое на английском языке. Возможно, у вас есть англоговорящие коллеги? Воспользуйтесь возможностью отправить дружеское электронное письмо или пообщаться с ними, когда вам нечего делать перед встречей. Встречаете ли вы иностранных туристов в своем родном городе? Предложите показать им ваш город, отвести в любимый ресторан или сопроводить до поезда.

Изучение английского языка – это долгосрочная цель. Иметь терпение. Сохранять мотивацию в течение месяцев или лет может быть сложной задачей, но это необходимо, если вы хотите овладеть английским языком. Исследования доказывают это снова и снова.