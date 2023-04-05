Британці заблокували трансляцію виступу подільниці Путіна Львової-Бєлової в Радбезі ООН: «Нехай виступає в Гаазі»

Британський посол відмовився брати участь у засіданні особисто.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, оголошена у розшук Міжнародним кримінальним судом, має сьогодні виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де цього місяця головує Росія.

Саме російська делегація організувала неформальне засідання на тему “евакуації дітей із зони конфлікту” та запросила Львову-Бєлову.

Водночас місія Великобританії в ООН заблокувала відеотрансляцію цього засідання, йдеться у її Твіттері. Британський посол відмовився брати участь у засіданні особисто.

“Якщо пані Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може зробити це у Гаазі”, − йдеться у повідомленні у соцмережі.

У місії зазначили, що росіянка не може розповсюджувати інформацію на платформі ООН.

Maria Lvova-Belova is allegedly responsible for the war crimes of unlawful deportation and unlawful transfer of Ukrainian children. We blocked the meeting from being broadcast on UNTV. She should not be afforded a UN platform to spread disinformation. 2/3 — UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) April 4, 2023

Як повідомляє BBC з посиланням на ЗМІ, блокування трансляції означає, що жодного відеозапису не буде збережено на сайті ООН та постфактум. Для трансляції потрібна згода всіх 15 членів Ради безпеки, постійних або тимчасових, і заперечення бувають рідко. Однак минулого місяця Китай схожим чином заблокував трансляцію засідання, присвяченого порушенням прав людини у Північній Кореї.

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський повідомив, що РФ організує альтернативну трансляцію виступу Львової-Бєлової. Також він пригрозив, що Росія розглядатиме цей випадок як прецедент, щоб блокувати трансляції обговорень, ініційованих західними країнами. Західні країни останні місяці неодноразово організовували засідання, присвячені, зокрема, звірствам російських військ в Україні.

Кожна країна, представлена у Раді Безпеки, головує у ній по місяцу. Головування передається від країни до країни за абеткою, і з 1 квітня воно перейшло до Росії вперше з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Країна, яка головує, не має додаткових повноважень, але вона формує порядок денний засідань та набуває додаткових можливостей для донесення своєї позиції публіці, що особливо непокоїло Україну та її західних союзників.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Львової-Бєлової, звинувативши їх у незаконній депортації сотень дітей з України, а також у незаконному переміщенні людей до Росії з України після вторгнення Москви 24 лютого 2022 року. // LB.ua