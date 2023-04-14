Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з’явиться метро на Виноградар (відео)

До початку повномасштабної війни киянам обіцяли, що перші станції запрацюють у 2023 році.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році.

Чиновник в ефірі телеканалу “Київ” повідомив, що будівельні роботи вже відновлено та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.

“Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, з об’єктивної ситуації коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств які були залучені до робіт виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знову, від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити”, – заявив він.

Киянам обіцяли відкрити метро на Виноградар у 2023 році

Нагадаємо, що у 2018 році Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар за підсумками відповідного тендеру. Тоді конкурс виграв ПАТ “Київметробуд”. Зазначалося, що в рамках проекту побудують одразу дві станції “Мостицька” та “Проспект Правди” загальною вартістю у 5 млрд 993 млн грн.

В документі йшлося, що метро на Виноградар відкриють протягом 3 років – на 2021 рік анонсували завершення будівництва. Однак вже у вересні 2021 року сторони внесли зміни у договір й перенесли здачу проекту на 2023 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України це питання зайшло в глухий кут. // УНІАН