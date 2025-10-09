«Бидлоеліта», яку ми заслужили: «палац» Гладковських у Козині виставили на продаж за $4 млн (фото)

Будинок у Козині, який належав родині колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука), виставлено на продаж за 4 мільйони доларів.

Джерело: допис журналіста-розслідувача “Української правди” Михайла Ткача у Facebook, оголошення на OLX.

За словами Ткача, відповідне оголошення розмістила представниця компанії, яка спеціалізується на продажі елітної нерухомості. У ньому зазначено, що будинок розташований у котеджному містечку “Золоті ворота” в Кончі-Заспі.

Згідно з описом, на продаж виставлено будинок площею 870 квадратних метрів на ділянці 24 сотки з виходом до озера.

На першому поверсі – вітальня зі зоною їдальні та виходом на терасу, кухня, гостьова спальня, кінотеатр, зимовий сад, три санвузли, SPA-зона з басейном і сауною, гараж на три автомобілі, кімната для персоналу та підсобні приміщення.

На другому поверсі розміщені головна спальня з гардеробною і санвузлом, дві спальні з окремими вбиральнями, кабінет-бібліотека та житловий блок для персоналу.

Зазначається, що будинок має дизайнерський ремонт, повністю умебльований і оснащений побутовою технікою. На території – ландшафтний дизайн і прямий вихід до озера.

“Українська правда” зателефонувала за номером, зазначеним в оголошені. Ріелторка підтвердила, що будинок є в продажу, але відмовилася розкривати інформацію про власників.

Що передувало:

Українські антикорупційні органи повідомили, що 14 травня на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами було затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень. Також було вказано, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.

Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Руслан Волинець стверджує, що його підопічний не є затриманим у справі щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.

Довідка: Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією “Богдан”, частку в якій мав і Порошенко. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

Передісторія:

17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія “Богдан” заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.

Видання “Bihus.info” у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував “відкат” у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, “зливали” справи по Гладковському за хабарі.

Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження “за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств”.

УП