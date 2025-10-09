«Бидлоеліта», яку ми заслужили: «палац» Гладковських у Козині виставили на продаж за $4 млн (фото)
Будинок у Козині, який належав родині колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського (Свинарчука), виставлено на продаж за 4 мільйони доларів.
Джерело: допис журналіста-розслідувача “Української правди” Михайла Ткача у Facebook, оголошення на OLX.
За словами Ткача, відповідне оголошення розмістила представниця компанії, яка спеціалізується на продажі елітної нерухомості. У ньому зазначено, що будинок розташований у котеджному містечку “Золоті ворота” в Кончі-Заспі.
Згідно з описом, на продаж виставлено будинок площею 870 квадратних метрів на ділянці 24 сотки з виходом до озера.
Що передувало:
- Українські антикорупційні органи повідомили, що 14 травня на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами було затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень. Також було вказано, що наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.
- Адвокат колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Руслан Волинець стверджує, що його підопічний не є затриманим у справі щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.
Довідка: Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією “Богдан”, частку в якій мав і Порошенко. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.
Передісторія:
- 17 жовтня 2019 року НАБУ затримало Олега Гладковського за підозрою в зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України). Він намагався вилетіти з України з родиною. Корпораціія “Богдан” заявила, що Гладковський мав летіти на відкриття виставки Bus world 2019 до Брюсселю. 21 жовтня Олег Гладковський вийшов з-під варти після внесення застави.
- Видання “Bihus.info” у лютому-березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував “відкат” у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, “зливали” справи по Гладковському за хабарі.
- Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження “за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств”.