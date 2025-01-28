Через атаку “шахедів” у передмісті Києва спалахнула багатоповерхівка та сталося ще кілька пожеж

Пабліки інформують, зокрема, й про пожежі у приватному будинку та нежитловій будівлі.

Сьогодні, 28 січня, під час атаки російських ударних дронів уламки одного з безпілотників влучили у багатоповерхівку у передмісті Києва. Про це повідомили столичні пабліки.

Телеграм-канал “Київ ІНФО | Новини Україна” пише, що на місці влучання виникла пожежа.

О 2.13 тут повідомили, що після дронової атаки також був зруйнований та спалахнув приватний будинок в передмісті Києва, та опублікували відео з місця події.

Трішки раніше, о 1.51 паблік “КС: новини Київ” повідомив, що на Київщині, попередньо, через падіння уламків, горить нежитлова будівля.

Чекаємо на офіційну інформацію з приводу усіх цих надзвичайних пригод.

Близько 2.50 пабліки повідомили про чергові вибухи на Київщині – в районі Конча-Заспи та Боярки.

Раніше повідомлялося, що, починаючи з 0.25, у передмісті Києва та у самій столиці лунають вибухи, гучно було, зокрема, в районі Вишгорода. // Дзеркало тижня