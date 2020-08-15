Через COVID-19 мер Черкас закликав Зеленського не пускати хасидів до Умані

Мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав президента України Володимира Зеленського заборонити хасидам відвідувати Умань.

Про це Бондаренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами міського голови Черкас, масовий приїзд паломників на Рош ха-Шана несе загрозу зараження українців коронавірусом.

“Нас обурює історія з прийняттям рішення щодо хасидів. Виходить, українці зараз не мають права вільно відвідати Ізраїль і США, де рівень епідемічної загрози значно вищий за український. А ось тамтешні громадяни мають право приїхати в українське місто і вільно святкувати тут релігійне свято. Десятки тисяч людей, які можуть бути носіями COVID-19, несуть загрозу населенню не тільки Умані, Черкащини, а й всієї України “, – написав Бондаренко.

На його думку, це ставить українців в несправедливе становище перед іноземцями.

“Українцям забороняли свята, позбавляли права на роботу, гідне життя, забороняли роботу установ культури, дозвілля. Але все це чомусь дозволено іноземним громадянам на території України”, – обурився він. “Ми звертаємося до президента Зеленського як до гаранта наших прав. Пане президенте, втрутьтеся в ситуацію. Почуйте думку громад”, – закликав мер Черкас.

Раніше влада Ізраїлю виступила проти паломництва хасидів до Умані цього року. // Інформатор