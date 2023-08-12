Через відмову налагодити стосунки киянин ледь не вбив колишню подругу

Під час сварки чоловік вдарив жінку ножем у шию. Фігуранта затримали відразу після скоєного, слідчі повідомили йому про підозру та помістили під варту. За вироком суду наступні вісім років обвинувачений проведе за ґратами.

Нагадаємо, у квітні 2021 року поліцейські повідомили про підозру киянину, 1974 року народження, який на столичній Борщагівці скоїв замах на вбивство місцевої мешканки.

У ході першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що до жінки прийшов її колишній співмешканець та завів розмову про відновлення стосунків. Почувши відмову, він почав її ображати, а згодом дістав із кишені ніж та вдарив ним екс-подругу у шию. Небайдужі громадяни, які стали свідками злочину, затримали зловмисника та передали правоохоронцям.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігурантові повідомили про підозру та за рішенням суду помістили під варту.

Завершивши досудове розслідування, матеріали кримінального провадження разом з доказовою базою поліцейські передали до Святошинського районного суду для розгляду справи по суті. Згідно вироку, наступні вісім років обвинувачений проведе за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва