Четыре тренда телевизионных технологий, на которые стоит обратить внимание

Телевизоры сегодня намного больше, чем просто устройство для просмотра шоу и фильмов. Это интерактивные устройства, которые информируют, контролируют и развлекают людей, обогащая их впечатления.

Рост продаж телевизоров в период пандемии, подтвердил их популярность, при этом зафиксирован он был в разных ценовых сегментах. Кто-то предпочел купить телевизор Kivi, соблазнившись привлекательной ценой, кто-то остановил свой выбор на топ-моделях известных брендов, но все это вместепривело к новой волне продаж.

Появление и распространение платформ потокового вещания коренным образом изменило то, как мы потребляем телевидение. Если раньше люди всех возрастов часами смотрели новые шоу, которые еженедельно транслировались на линейных платформах, то теперь они потребляют контент во множестве разных мест, включая все, от традиционного экрана телевизора до мобильных телефонов.

«Медиа-ландшафт претерпел изменения, связанные с фундаментальной трансформацией технологий и способов доставки контента», — отмечают отраслевые эксперты. «Теперь новым игрокам намного проще влиять на отрасль, потому что входные барьеры относительно низки, а темпы инноваций высоки. Теперь у пользователя есть больше контента, появляющегося на различных платформах, который просто не производится так же, как 20 лет назад».

Вот что эксперты по телевидению считают технологическими тенденциями, которые формируют впечатления от номеров в этом году:

Больше вариантов контента. Это включает в себя более широкий спектр первоклассных приложений, которые будут продолжать расти в продуктах Smart TV. Такие приложения сервисов потокового видео как Netflix и прочие, уже присутствуют в почти каждом телевизоре по умолчанию. Телевизоры становятся платформо-ориентированным решением. Теперь телевизоры интегрированы с OTT и голосовым управлением — это удобно. Производители телевизоров сейчас внедряют интеллектуальные платформы искусственного интеллекта, которые работают по голосовым технологиям, такими как Alexa от Amazon и Assistant от Google. По словам экспертов, Интернет вещей используется в сегодня больше, чем когда-либо. Управление содержанием; элементы управления помещением, такие как освещение, шторы и замки; управление энергопотреблением; и голосовая активация взаимосвязаны. Внутренняя вычислительная мощность. Начинка скрывающаяся за дисплеем, продолжает совершенствоваться, поэтому мы и дальше будем видеть все более высокую производительность телевизоров. ТВ-платформа позволяет легко и быстро переключаться между вариантами контента, такими как вещательное телевидение, потоковые сервисы, внешние устройства и популярные поставщики развлечений. Технология отображения. По словам специалистов, технология экранов тоже продолжает развиваться: экраны OLED и LED с разрешением 4K Ultra HD теперь стали повсеместными и стали более доступными в результате распространения панелей с разрешением 4K UHD как на потребительском, так и на коммерческом рынках. Многие телевизоры имеют расширенный динамический диапазон или HDR , что обещает более яркие, динамичные изображения и более яркие, реалистичные цвета.

И хотя новые спецификации Европейского Союза по энергопотреблению телевизоров могут замедлить внедрение новых телевизоров 8K-телевизоров, потому, что лимиты энергопотребления, запланированные ЕС, слишком малы для новых 8K-телевизоров, прогресс это не остановит. Производители уже начали искать технологические решения для преодоления и этого барьера.