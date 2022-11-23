Чому важливо бути помітним у темряві — роз’яснення від поліції

Через постійне зменшення рівня освітлення на вулицях, періодичні відключення енергопостачання, з чим пов’язане масове відключення світлофорів, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. На жаль, і тих, в яких гинуть люди.

— Видимість у темряві надзвичайно обмежена, — розповідає начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій області Геннадій Сибіга. — А у осінньо-зимовий період ситуація на автошляхах ускладнюється ще й погодними умовами: туманом, дощем, мокрим снігом, ожеледицею. Тож не варто зайвий раз випробовувати долю і власноруч наражати себе на небезпеку, порушуючи правила дорожнього руху.

Нагадаємо, що згідно з статтею 14 Закону України «Про дорожній рух» до учасників дорожнього руху належать водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, особи, які рухаються в кріслах колісних, велосипедисти, погоничі тварин. Усі вони зобов’язані дотримуватися ПДР.

— Найважче водіям ввечері помітити пішохода у темному одязі, особливо — за дощової погоди. Я знаю це і з особистого водійського досвіду, і з практики роботи в поліції, — ділиться своїм досвідом полковник поліції. — Відстань, з якої водій помічає пішохода у темряві, одягнутого у темне, складає 20 метрів, 50 — якщо людина вбрана у світле, і 130 — якщо на його одязі наявні світловідбивні елементи.

Якщо до відсутності освітлення додати слизьку дорогу, то довжина гальмівного шляху автомобіля навіть за невеликої швидкості суттєво зростає, тож чим раніше водій помітить людину на дорозі, тим більше шансів уникнути негативних наслідків.

Тож будьте відповідальними — зробіть себе помітним у темряві за допомогою світловідбивних аксесуарів чи елементів на одязі, використовуйте ліхтарики та не перебігайте дорогу в останню мить перед автомобілем, бо зекономлена секунда часу може вартувати життя.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області