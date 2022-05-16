Что делать, если вирусы блокируют компьютеру доступ к социальным сетям

Иногда пользователь обнаруживает, что доступ к социальным сетям для него заблокирован. Чаще всего это происходит неожиданно, а потому пользователи в таких ситуациях теряются. Не редки случаи, когда блокировка происходит из-за вирусов.

Как это происходит

Нередко в компьютер попадают вирусы, которые и являются причиной блокировки социальной сети. Для тех, кто сталкивается с таким впервые, ситуация может показаться критической, поначалу все выглядит довольно невинно. Пользователь входит в соцсеть, и его просят пройти авторизацию. Войти в свой аккаунт у него не получается, так как пользователя просят внести пароль. Такое требование вызвано тем, что со страницы человека рассылается разный спам другим пользователям.

При авторизации человека просят выслать SMS на короткий номер, чтобы подтвердить аккаунт. Если вы получите такое сообщение – это уже должно вас насторожить… В Обычной ситуации социальные сети не требуют отправлять никакие сообщения. Так что же произойдет, если отправить SMS? Ничего страшного не будет, но и ничего хорошего – тоже. С баланса пользователя спишут определенную сумму, но аккаунт ему все равно не откроют. Причина проста – все это время он имел дело не с настоящей социальной сетью, а лишь с ее копией, созданной мошенниками.

Почему вирусы нужно удалять

Утилита, которая подменяет страницу соцсети на поддельную, располагается на ПК или ноутбуке, а потому от нее можно избавиться как от обычного вируса. Алтернативный вариант — пригласить специалиста по ремонту компьютеров. Чтобы сделать это как можно быстрее – можно воспользоваться специальной антивирусной утилитой от какого-нибудь известного производителя антивирусов. Именно такое приложение может оказаться хорошим помощником в борьбе с вирусами. Запустив утилиту, нужно только подождать, пока она обнаружит вирусы. После этого их можно будет либо полечить, либо удалить, и на этом ремонт можно считать законченным.

Как определить, что пользователь не может попасть в социальные сети именно из-за вируса? Во-первых, от пользователя обычно требуют отправить SMS. Во-вторых, если у пользователя есть аккаунты в разных соцсетях, то он не может войти ни в один из них. Наконец, даже если пользователь решит завести новый аккаунт – у него это не выйдет.

К слову, если пользователю нужно срочно попасть на свою страницу в социальной сети – он может сделать это с помощью специальных сервисов, которые разработаны специально для тех случаев, когда доступ в соцсети принудительно закрыт государством или компанией в которой он работает.

Источник: agvihelp.ru