Что такое Кембриджские экзамены для взрослых и для чего они нужны

Cambridge Assessment — это непреподавательский факультет Кембриджского университета, в состав которого входит три экзаменационных комиссии, крупнейшая из которых — Cambridge Assessment English или просто Cambridge English. Эта комиссия разрабатывает тесты и экзамены для всесторонней проверки и оценки уровня владения английским. Всего группа кембриджских языковых экзаменов включает 6 видов:

При этом, специально для взрослых была разработана отдельная линейка экзаменов, нацеленная на то, чтобы помочь профессионалам развить свои навыки английского языка для уверенного ведения бизнеса или высококвалифицированной работы в англоязычной среде.

Зачем взрослым сдавать кембриджский английский?

В наши дни изучение иностранных языков чрезвычайно важно. Получение лучшей работы или заграничная поездка тесно связаны со знанием иностранного языка. Английский несомненно, самый популярный язык. В мире появляется все больше и больше иностранных компаний, где требуется его знание.

Взрослым людям нужно учить язык и сдавать экзамен, если:

они хотят кардинально поменять свою жизнь и поработать в другой стране;

они работают в родной стране в иностранной компании, и им нужно повысить уровень своего английского, обязательно подтвердив это сертификатом;

у них есть высшее образование, но они хотят продолжить учебу за границей;

специфика их бизнеса требует знания английского на высоком уровне;

они решили эмигрировать в англоязычную страну.

Почему именно кембриджские экзамены?

1) Принятие во всем мире

Сертификация Cambridge English признается большинством ведущих работодателей и организаций во всем мире (более 25 000 компаний в 130 странах). Также кембриджские сертификаты принимаются ведущими вузами Великобритании, Канады, США, Австралии и других стран.

Сертификат Cambridge English — это знак совершенства, открывающий перед вами новые возможности и вселяющий веру в успех.

2) Бизнес-коммуникация на глобальном уровне

Задания кембриджских экзаменов постоянно обновляются с учетом актуальных бизнес-ситуаций, что дает возможность учащимся без проблем взаимодействовать в реальной деловой жизни. Устный блок экзамена сдается только лично экзаменатору, что способствует развитию навыков свободно выражаться, представлять свои проекты и проводить переговоры на международном уровне.

3) Ресурсы для отработки навыков

Cambridge English предоставляет много учебных материалов для обучения деловому английскому, с помощью которых вы сможете «прокачать» все свои навыки, уверенно сдать экзамен и без проблем коммуницировать на английском в дальнейшем.

4) Помощь в получении визы

Чтобы учиться или работать за границей, вам обязательно нужно будет получить визу, и с сертификатом Cambridge English соответствующего уровня вы это сделаете без проблем (при условии, что все остальные документы будут также в порядке).

5) Бессрочный сертификат

Срок действия сертификатов Cambridge English не ограничен, и это еще одно их неоспоримое преимущество.

B1 Business Preliminary

Владение языком на уровне B1 Business Preliminary соответствует уровню В1 по CEFR (Общеевропейские рекомендации по языковому образованию: изучение, преподавание, оценивание). Чтобы получить сертификат, нужно выполнить все задания и написать 3 письменных работы, набрав от 140 до 159 баллов.

Экзамен длится около 2 часов 20 минут, в течение которых студенты должны доказать, что они могут:

читать короткие сообщения;

интерпретировать таблицы и графики;

писать небольшие электронные письма;

проводить недолгие телефонные переговоры и обсуждения;

говорить на темы, связанные с бизнесом.

B2 Business Vantage

Уровень B2 Business Vantage соответствует уровню В2 по CEFR. Чтобы его достичь, необходимо выполнить все задания и написать 4 письменных работы, набрав от 160 до 179 баллов.

Экзамен длится примерно 2 ч 40 мин, и за это время студенты должны показать, что они могут:

писать небольшие деловые письма, отчеты или предложения;

читать выдержки из публикаций для деловых кругов;

понимать речь и участвовать в деловых переговорах.

C1 Business Higher

Этот уровень соответствует уровню С1 по CEFR. Чтобы его получить, следует сделать все задания экзамена, написать 4 письменных работы и набрать от 180 до 199 баллов.

Экзамен длится примерно 3 часа, за которые студенты должны показать свои умения, а именно:

успешно общаться на управленческом и профессиональном уровне;

уверенно участвовать в рабочих совещаниях и делать презентации;

свободно владеть языком;

реагировать должным образом на различные культурные и общественные ситуации.

Все три вида кембриджских экзаменов по деловому английскому можно сдавать как в бумажном виде, так и на компьютере, и состоят они из четырех блоков: чтение, письмо, аудирование и говорение.

Если вы уже знаете английский на хорошем уровне и готовы сдать экзамен, тогда вам нужно только выбрать авторизованный учебный центр, подобрать подходящую дату и зарегистрироваться на его сайте. Далее сотрудники центра сообщат вам всю необходимую информацию.

Если же вам нужно подтянуть свои знания, тогда лучше всего пройти подготовку на языковых курсах либо индивидуально с преподавателем. В этом случае лучше выбрать один из партнерских центров Cambridge English, поскольку их учебные программы специально разработаны под конкретные кембриджские уровни, и в них преподают только сертифицированные преподаватели, постоянно повышающие свою квалификацию.