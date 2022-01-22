Что такое медицинский туризм и почему он становится все более популярен

Хотя медицинский туризм стал популярным в последнее десятилетие, он был известен еще в Древней Греции и Риме. Уже тогда знали, как выгодно совмещать путешествия с уходом за телом и охраной здоровья.

Медицинский туризм развился из спа-туризма, который является одной из старейших форм оздоровительного отдыха. Достижение и сохранение здоровья как мотив выбора цели путешествия в несколько иной форме предстает в греческой мифологии, где за лекарями присматривала дочь бога врачевания Эскулапа Хигея. Во времена Древнего Рима курорты были формой общественной жизни, лечения и отдыха, — рассказывают эксперты компании МедТревел https://medtravel.com.ua.

Кто больше всего выиграл от медицинского туризма в прошлом?

В 19 веке возникла тенденция социально-экономического путешествия среднего класса в здравницы. Медицинский туризм в более узком смысле этого слова позже стали использовать представители высших социально-экономических слоев из менее развитых стран. Они ездили в развитые страны, где здравоохранение было лучше и доступнее.

В 21 веке ситуация изменилась. Теперь иногда люди из более богатых стран едут в страны с более низким ВВП, желая получить более доступные услуги. За последнее десятилетие здоровье как мотив отдыха удвоилось, что, в том числе, свидетельствует о растущей значимости здоровья в обществе.

Что предлагала эта отрасль туризма в прошлом и что она предлагает сегодня?

Когда-то медицинский туризм был в основном ориентирован на спа-туризм. Сегодня эта отрасль туризма расширилась и разветвилась на три подвида: лечебно-ориентированный, оздоровительный и профилактический туризм. Профилактика и лечение болезни сейчас важнее, чем бальнеотерапия (лечение термальными водами) и стремление к хорошему самочувствию. К последним можно отнести и хирургически ориентированный туризм, который расширился из области лечения дефектов и заболеваний в область косметической хирургии.

Этот вид туризма важен как для туристов, которые его используют, так и для принимающей страны. В современном мире люди все больше отягощены (стрессами, недосыпанием, загрязненной окружающей средой, поэтому необходимо больше внимания уделять поддержанию психофизических способностей. Здоровье – это ценность, к которой люди стремятся все больше и больше, но мы начинаем ценить ее только тогда, когда заболеваем. Таким образом, медицинский туризм позволяет сочетать отдых с мероприятиями, направленными на сохранение (или приобретение) здоровья по более выгодной цене или из-за более высокого качества услуг, опытного медицинского персонала и современного специализированного оборудования.

С другой стороны, вклад принимающей страны носит главным образом финансовый характер. Туристические посещения увеличиваются, инвестиции направляются в инфраструктурные объекты, предназначенные для осуществления деятельности в области медицинского туризма, создаются новые рабочие места…

Украинцы чаше всего едут на оздоровление и лечение в такие страны как:

Израиль.

Турция.

Германия.

Франция.

В Украину едут, чаще всего из восточноевропейских стран: из Польши, Чехии, Румынии, Венгрии.

Каковы условия расположения, позволяющие создать туристическое предложение в этой отрасли туризма?

Если говорить только о санаторно-курортном туризме, то условиями являются близость природных источников, природа, покой, чистый воздух и много места для занятий спортом. Курорты предлагают сбалансированное питание, покой, различные формы упражнений, социальные и духовные программы.

В случае медицинского туризма дополнительные условия включают близость оздоровительных центров, наличие медицинского персонала, размещение, адаптированное к услугам, хорошее транспортное сообщение …

Почему украинцы чаще всего решают использовать «оздоровительный туризм»? Основная причина — широкий спектр услуг, близость, отсутствие языковых барьеров, отлаженные и организованные маршруты (предложения турфирм)…

Туристы часто прибегают к стоматологическим услугам, офтальмологическим обследованиям и хирургия, а в последние годы все больше и больше выбирают косметические операции. Некоторые термальные центры популярны среди профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей. Так и целевых групп больше, и среди широкого ассортимента практически каждый может найти что-то для себя.