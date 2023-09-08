Что такое мобильная зарядная станция и как она может помочь в случаи блэкаутов

С 10 октября прошлого года российские захватчики начали масштабную кампанию ракетных ударов и ударов дронами “Шахед” по энергетической инфраструктуре Украины. Электросети были выведены из строя во многих городах страны. Целью этого террора было – максимально усложнить жизнь украинцев, когда зима постучится в дверь, и настроить их против власти. Но это им не удалось, потому что люди сами стали обеспечивать себя энергией с помощью генераторов и мобильных электростанций, которые помогали им выжить во время блэкаутов.

И если генераторы покупали домохозяйства и большие и малые предприятия, то у жителей больших городов хитом стала зарядная станция Экофлоу, как наиболее известная уже по своему названию, которое стало уже обобщающим термином для всего семейства таких устройств.

Что такое мобильная зарядная станция

Мобильные зарядные станции (мобильные электростанции) стали популярными благодаря росту использования портативных устройств и увеличению времени, проводимого в пути. Они предоставляют дополнительное энергоснабжение, позволяя пользователям оставаться на связи и использовать свои гаджеты в течение длительных периодов времени, когда доступ к розетке ограничен.

Современные мобильные зарядные станции, также известные как портативные зарядные устройства или внешние аккумуляторы, представляют собой комплексное решение, предназначенное для зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, наушники, электронные книги и другие гаджеты, в случае, если доступной электроэнергии нет или ее недостаточно. Они имеют следующие определяющие их работу характеристики:

Емкость аккумулятора. Мобильные зарядные станции доступны с разной емкостью аккумулятора, измеряемой в миллиампер-часах (mAh) или в ватт-часах (Wh). Чем выше емкость, тем больше зарядов пользователь сможет получить от устройства. Портативность. Они обычно небольшие, легкие и удобные для переноски. Их можно легко положить в сумку, рюкзак или авто, чтобы всегда иметь под рукой. Входные и выходные порты. Многие зарядные станции имеют различные входы и выходы, что позволяет подключать и заряжать разные устройства и саму станцию. Стандартные входы включают разъемы AC 220 – 240 В, вход для солнечной панели, а также автомобильный вход 12 В, а выходы – USB-A, USB-C, розетка на 220В и другие, в зависимости от модели. Быстрая зарядка. Почти все зарядные станции поддерживают технологии быстрой зарядки, такие как Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge, что позволяет быстро заряжать совместимые устройства. Многие модели оснащены дисплеями или индикаторами, которые показывают текущий уровень заряда аккумулятора и время до разряда, что помогает определить, когда стоит зарядить саму станцию. Защита от перегрева и короткого замыкания. Современные зарядные станции обычно имеют встроенные механизмы защиты, чтобы предотвратить повреждение устройств или самой станции.

Помимо зарядных станций, компании производители, как правило также специализируется на портативных солнечных панелях и генераторах, что делает, предоставляющим полные решения для мобильного энергоснабжения.

Популярные производители

EcoFlow – это бренд, известный своими портативными энергетическими решениями, включая портативные генераторы и мобильные зарядные станции с интегрированными аккумуляторами. Этот бренд стал известен благодаря своим инновационным продуктам и технологиям, позволяющим людям питать свои устройства и даже домашние электроприборы вдали от розетки.

Компания выпускает разнообразные модели мобильных зарядных станций, которые могут использоваться как для зарядки мобильных устройств, так и для других потребностей в электропитании. Они часто предлагают инновационные функции, такие как инверторы переменного тока (AC) и поддержка солнечной зарядки. Модели, такие как EcoFlow Delta и River, получили положительные отзывы за их производительность и надежность.

Популярные альтернативы это продукция компаний BLUETTI и Jackery, которые также являются известными производителями портативных энергетических решений, включая мобильные зарядные станции и портативные солнечные генераторы. Каждый из них имеет свои уникальные характеристики и модели, предназначенные для разных потребностей.