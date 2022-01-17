Что такое паровой стерилизатор и для чего его используют в стоматологических клиниках

От качества стерилизации стоматологических инструментов зависит безопасность пациента. Поэтому к проведению данной процедуры уделяют повышенное внимание. Из всех существующих способов стерилизации паровой метод является одним из самых эффективных.

Для его реализации используют специализированные устройства — стерилизаторы медицинские паровые. Специалисты компании «Технодент проект» рассказывает об особенностях данного оборудования и преимуществах его использования.

Что такое паровой стерилизатор

Это оборудование для стерилизации инструментов путем воздействия на них горячим паром. В результате этого процесса погибают практически все патогенные микроорганизмы.

Медицинский стерилизатор имеет довольно простую конструкцию: герметичная камера с дверцей и толстыми стенками, внутри которой располагается паровой котел. Последний кипятит воду, а выделившийся пар контактирует с помещенными в камеру медицинскими инструментами и дезинфицирует их. В конструкции также имеются термометр, манометр и защитный клапан. В ходе работы стерилизатора температура в камере (а значит и давление) постоянно растет. Приборы измеряют эти показатели. Если последние выйдут за пределы, то предохранительный клапан автоматически отключит устройство.

На лицевой панели парового стерилизатора имеется дисплей и кнопки, с помощью которых оператор может задать нужные настройки: время обработки паром, интенсивность и пр.

Особенности функционала

Современные медицинские стерилизаторы имеют следующие функции:

вакуумирование. В результате этого процесса воздух полностью откачивается из мельчайших пор и труднодоступных мест стоматологического инструмента. Это позволяет создать максимальный контакт поверхности изделия с горячим паром;

сушка. Медицинские инструменты после обработки должны быть сухими (в каплях воды могут поселиться бактерии). Режим сушки позволяет быстро высушить инструмент после обработки;

принтер. В большинстве современных моделях стерилизаторов он встроенный — позволяет задокументировать результаты обработки. Если встроенного принтера нет, то оборудование можно подключить к существующему благодаря специальному разъему;

защитные функции. Умное устройство может сообщить оператору обо всех неполадках: низкое качество воды, отсутствие жидкости, сбои в работе и пр.;

самодиагностика. Медицинский стерилизатор может в тестовом режиме самостоятельно проверять герметичность камеры, эффективность удаления воздуха и пр. В случае обнаружения неполадок оборудование сообщит о них оператору путем вывода на дисплей специальных кодов.

Каковы преимущества паровой стерилизации

оборудование безопасно для окружающей среды и для персонала стоматологической клиники;

паровой стерилизатор имеет довольно простое устройство — поэтому может прослужить на протяжении длительного времени;

обработка медицинских инструментов не требует больших временных затрат (примерно 15-20 минут). При этом самому делать ничего не нужно: достаточно положить инструменты в камеру медицинского стерилизатора и задать нужные настройки;

обработка горячим паром имеет высокую эффективность, так как пар обладает отличной проникающей способностью.

Паровой метод позволяет провести практически 100%-ную стерилизацию — то есть погибают все микроорганизмы. А благодаря режиму самодиагностики можно заранее выявить неполадки в работе медицинского стерилизатора и отнести его на ремонт.