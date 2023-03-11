Что такое теневой шов и как он заменяет плинтус?

Теневые швы – это альтернативный способ закончить укладку напольного покрытия, который используют вместо традиционного плинтуса. Такой подход может быть особенно эффективным, если вы хотите добиться более эстетичного и минималистического вида помещения.

Эксперты компании «Алюмпро» рассказывают, что это за способ укладки напольного покрытия и где его используют.

В чем практичность теневого шва вместо плинтуса на полу

Теневой шов в интерьере – это новый тренд в дизайне. Это особая технология отделки стен, которая используется вместо плинтусов. Она заключается в том, чтобы оставить узкие промежутки между стеной и полом. В результате получается эффект парящих стен, которые выглядят очень элегантно и современно.

Теневой шов вместо плинтуса обладает широкий спектром преимуществ. Основное заключается в том, что они создают более гладкую и ровную поверхность пола и стен. Теневые швы позволяют улучшить внешний вид помещения, сделав его более современным и стильным. Они также облегчают уборку и обслуживание помещения, так как не требуют дополнительного ухода за плинтусами. Выглядит это потрясающе, особенно в современных стилях интерьера.

Можно установить такой шов с подсветкой, светодиодная лента в таком случае выполняет роль эффектного декора и обеспечивает дополнительное нижнее освещение.

Как установить теневой шов на полу?

Алюминиевые теневые швы предусматривают монтаж в несколько этапов. Для установки таких швов требуется специальный профиль, который создает графическую щель между стеной и напольным покрытием. При этом необходимо предварительно произвести штробление стен.

Профили устанавливаются в подготовленный проем, что позволяет визуально отделить стену от пола. Основной объем работы связан с штроблением, в то время как монтаж профилей схож с установкой обычных плинтусов и не представляет сложностей. При желании, в проем можно встроить светодиодную ленту для создания дополнительного освещения внизу.

Заказать специальные профили для создания теневого шва можно у украинских производителей.