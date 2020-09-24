Державі повернули Кабичівське водосховище вартістю понад ₴10 млн., яке використовувалося орендарем не за цільовим  призначенням

За позовом Луганської обласної прокуратури судом визнано незаконним та скасовано розпорядження Луганської обласної державної

адміністрації-обласної військово-цивільної адміністрації про передачу водного об’єкта та земельної ділянки під ним загальною площею 121 га вартістю понад 10 млн грн.

Встановлено, що наприкінці 2019 року облдержадміністрація передала в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Кабичівське

водосховище, розташоване на території Марківського району.

Прокуратура з’ясувала, що відповідне розпорядження та укладення договору оренди водного об’єкту відбулося всупереч встановленим умовам використання, оскільки водосховище надано в тимчасове користування без проведення обов’язкової процедури земельних торгів та всупереч його цільовому призначенню. Наданий дозвіл на спеціальне водокористування передбачає зрошення, тоді як водосховище передано землекористувачеві для рибогосподарських потреб.

Рішенням Господарського суду Луганської області договір оренди визнано недійсним та зобов’язано повернути водний об’єкт у розпорядження держави.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури