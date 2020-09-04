Державі повернуто 36 га земель лісового фонду на Київщині вартістю ₴160 млн.

Білоцерківським міськрайонним судом Київської області задоволено позов Білоцерківської місцевої прокуратури та визнано недійсними розпорядження районної державної адміністрації і договір оренди земельних ділянок лісогосподарського призначення загальною площею 36 га ринковою вартістю 160 млн грн.

Суд дійшов висновку, що в порушення вимог земельного та лісового законодавства спірні земельні ділянки надано в оренду без їх вилучення у передбачений законом спосіб на підставі розпорядження неуповноваженого органу виконавчої влади, тобто поза волею їх дійсного власника – народу України.

На виконання даного судового рішення та з метою відновлення становища, яке існувало до порушення права власності Українського народу на землю та лісові ресурси, реєстрація цієї земельної ділянки в Національній кадастровій системі скасована, чим остаточно поновлено право власності держави на землі, що незаконно та безпідставно з неї вибули.

Пресслужба прокуратури Київської області