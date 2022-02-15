Державна прикордонна служба не видавала Аліні Паш довідку про законний перетин адмінмежі з окупованим Кримом

Державна прикордонна служба не видавала переможиці Нацвідбору на Євробачення-2022 співачці Аліні Паш довідку про законний перетин адмінмежі з окупованим Кримом, оприлюднений Суспільним мовником. Про це журналістам Суспільного повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Державна прикордонна служба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто який був наданий ДПСУ фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Нам не відомо, що саме за документ опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювали і під таким номером нікому не надавали”, — сказав Демченко.

За його словами, відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України, аби підтвердити створення такого документу.

“В найближчий час мовник отримає нашу відповідь», — додав речник ДПСУ.

Відповідаючи на запитання, чи Аліна Паш взагалі має документ про перетин кордону, Демченко сказав, що “ДПСУ не вправі розголошувати конфіденційну інформацію про третіх осіб, у тому числі щодо перетину кордону”. Такі відомості може отримати лише особа, якої це стосується, пояснив речник ДПСУ.

За словами Андрія Демченка, зараз підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на звернення виконавиці, яке надійшло і зареєстроване в ДПСУ, щодо її перетину кордону.

Як повідомила Голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, Наглядова рада збирається на позачергове засідання, щоб розглянути ситуацію, що склалася навколо нацвідбору на «Євробачення». Засідання відбудеться найближчими днями.

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