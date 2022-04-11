Держмитслужба пояснила новий порядок розмитнення авто з іноземною реєстрацією у часи війни

Відповідно до нового закону, скасовується сплата мита, податку на додану вартість та акцизу.

Порядок оформлення автомобіля з іноземною реєстрацією залишається незмінним, при цьому, відповідно до нового закону, скасовується сплата мита, податку на додану вартість та акцизу.

Про це повідомила прес-служба Державної митної служби.

«Наразі ці платежі тимчасово скасовані для громадян, які ввозять транспортні засоби, зокрема: легкові авто та кузови до них; напівпричепи та причепи; вантажні транспортні засоби та транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів та понад 10 осіб; мотоцикли. Водночас порядок оформлення авто залишається таким, що діяв до прийняття відповідних спрощень», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час оформлення, зокрема авто з іноземною реєстрацією, плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не справляється.

Спрощення не застосовуються до авто з Росії, Білорусі та тимчасово окупованих територій.

У Держмитслужбі наголосили, що по завершенню дії воєнного стану громадянам не потрібно буде доплачувати платежі, від яких вони наразі звільнені. Законом не передбачені відстрочення.

«Відтак, тепер громадяни можуть розраховувати на значну економію витрат. Потрібно сплатити лише збори на першу реєстрацію авто та на його сертифікацію. Тож, попри війну, українці отримають з-за кордону свої авто», — сказано в повідомленні. // УНІАН