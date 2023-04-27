Деталі історії, що стала вірусною в Україні: Чи вижила свиня, яка впала в колодязь?

Днями у соцмережах зʼявилися відео із записом емоційної розмови кількох чоловіків, які обговорюють, як витягти із колодязя свиню, яка випадково туди впала.

Записи, на яких вони колоритною мовою обговорюють деталі рятувальної операції, стали вірусними, зазначає Бі-Бі-Сі.

Справжній трисерійний трилер не залишив байдужими тисячі людей, а драматургії сюжету позаздрили б багато режисерів.

Люди напружено стежили за розвитком історії і вимагали у коментарях подробиць її завершення, і головне – що сталось зі свинею?

ВВС вдалось знайти головного героя цієї історії і з’ясувати усі подробиці. Вони багатьох можуть розчарувати.

“Велике горе”

Як стає зрозуміло із запису, один із учасників розмови, який мешкає біля Лохвиці на Полтавщині телефонує до людини, яка професійно копає та чистить криниці (живе у селі Андріяшівка сусіднього району Сумської області).

Він просить його витягти порося, яке впало у колодязь на його подвір’ї.

Голос чоловіка стривожений, він каже, що сталося “велике горе” – забули закрити кришку колодязя, порося вибігло і впало. Винна у цьому нібито дружина чоловіка, яка допустила таку помилку.

Поступово інцидент обростає моторошними подробицями. Виявляється, що криниця має глибину 24 метри, а тварина, як пояснює чоловік на відео, жива.

“Воно ж кричить там, чи воно поламалося, чи ногу, чи руки”, – додає він емоційно. Трагічна історія справляє враження на співрозмовника, і чоловік, який називає себе Геннадій Олександрович, погоджується допомогти негайно.

Дія відбувається вночі і чекати до ранку не можна – тварина може здохнути просто в колодязі.

Згодом майстер скаже, що візьме за роботу 3000 грн – врятує і свиню, і почистить криницю, яка замулилась через кротів.

Судячи з реплік, Геннадій Олександрович має неабиякий досвід витягання з криниць важких предметів.

– А скільки його кілограм? – уточнює він (особливості мовлення героїв збережені. – Ред.).

– Та воно невеличке, кілограм 170-180, – відповідає співрозмовник.

– Та витягнем, – обнадіює Геннадій Олександрович.

Під час розмови слухачі вивчають багатий світ лексики, пов’язаної з криницями та їх чищенням. Зокрема, що коловорот, яким витягають воду з криниці, називають “бараном”.

А розмова відбувається настільки захоплено і з такими деталями, що у її правдивості не виникає сумнівів.

Проте слухачі можуть здогадуватись, що її учасники п’яні – це добре чути.

Та й справа відбувається десь коло Великодня – на задньому плані чути вітання “Христос Воскрес”.

Замовник “рятувальної операції”, якого звати Андрюха, в якийсь момент визнає, що вже випив щонайменше шість чарок горілки (саме планував на завтра різати свиню) і сідати за кермо, щоб їхати по рятівників, не може.

Обіцяє шукати тверезішого водія, щоб їхати у сусідню область у село Андріяшівка до Геннадія Олександровича.

На останньому відео Геннадій Олександрович вже, як можна припустити, зі своїм знайомим обговорює деталі спецоперації, а також її можливі ризики.

Чоловіки припускають, що тварина, яка впала з такої висоти, налякана і може вкусити.

Попри те, що Геннадій Олександрович налаштований рішуче, сама ситуація викликає сумніви.

– Та як його витягти, коли воно рилом туди, с***, встрягло! – каже один із чоловіків.

– Ну так за ногу почепить, – впевнено відповідає співрозмовник.

На цьому історія у тіктоку, зібравши тисячі переглядів, переривається.

Що сталося далі, чи вдалося врятували нещасну тварину і як її зрештою витягли?

Ці питання не дають спокою сотням коментаторів. Не залишили вони байдужими і журналістів.

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Свиня не постраждала

BBC Україна розшукала одного з героїв відео – майстра, який чистить колодязі. Саме він на записах представився Геннадієм Олександровичем.

Ним виявився мешканець села Андріяшівка Сумської області, 56-річний Геннадій Непомнящій, який дійсно багато років копає та чистить криниці.

Це підтвердила BBC місцева сільська голова Інна Сергіївна, з якою вдалося звʼязатися. У селі також розповіли, що у них вже є наплив журналістів, які намагаються дізнатись, чим скінчилась історія.

Геннадій Олександрович не очікував, що став справжньою зіркою соцмереж, але на дзвінок журналіста відреагував спокійно.

Сама історія не викликала у нього великих емоцій, він коротко пояснив, що ніякої свині у криниці… насправді не було, це був розіграш жартівників.

“Розвели мене”, – сказав чоловік.

Зараз він пояснює, що історія одразу була неправдоподібною.

“Я колодязі чищу давно, то попробуй 180-кілограмову свиню нагору витягти”, – сказав він.

Але додав, що у момент розмови повірив і був таки готовий поїхати.

“Я чуть би не поїхав, в мене все було готове”, – згадує він.

На питання, чому ж не поїхав, каже: “Вони пʼяні були, по шість чарок чокнули”, – пояснив він.

Вночі його не забрали на роботу, “а на ранок вияснилось, що підй***ка це все”.

Сама ця розмова, за його словами, відбувалась перед гробками десь о 22 годині вечора.

Вже зараз він розуміє, що ця історія, розказана йому вночі, нереалістична. Чи був п’яний сам на момент розмови – не каже.

“Свиня не падала. Як свиня може впасти в колодязь? Голівка колодязя набагато вища рівня землі, як туди свиня потрапить така важка?” – зараз розуміє пан Геннадій.

Геннадій Олександрович займається своєю справою з 1993 року. Він розповів, що спочатку його покликали викопати колодязь у селі в Полтавській області. Так все і почалося.

“Гена, ти можеш колодязь викопати? Кажу – реально. Так і почав працювати”, – згадує майстер.

Чоловік розповів, що йому доводилось витягати з криниць різні речі, хоча свиней – ніколи.

А от собак і кіз діставав, щоправда вже мертвих. “Ще не розклалися, здуті, єлі повитягував двох собак, так воняє!” – поділився він.

Кістки кіз, які витягував, чоловіку сусід накидав.

Він також згадує про тяготи своєї роботи: “Копати важко, кислороду не хватає на глибині, ото таке діло”.

Як пояснив Геннадій, розіграли його знайомі із сусіднього села, але чоловіка, який йому зателефонував, він не знав.

Зʼясувалося, що розмову, яка захопила соцмережу, записав син куми Геннадія, 15-річний Максим.

“Хлопець такий шустренький”, – підсумував Геннадій.

А жартівники зрештою не вибачилися.

“Та хто там вибачався, господи!” – сказав чоловік.