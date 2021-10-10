Для охорони маєтку Зе від мирного(!) протесту стягнули сотні поліціянтів. 73% його «прихильників» не помічено

Біля будинку президента України Володимира Зеленського, де зараз проходить акція протесту, вишикувалися сотні поліціянтів.

Про це повідомляє колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян на сторінці Facebook.

Сьогодні до будинку президента України Володимира Зеленського у Конча-Заспі автомаршем приїхали “розгнівані громадяни”.

Акція протесту, організована політичною партією “Демократична Сокира” та ГО “Рух Опору Капітуляції” має на меті “озвучити своє невдоволення” президенту та його партії. Зокрема, за словами активістів, їз туди привело обурення через блокування розслідування щодо “вагнерівців”, скандал із витоком документів Pandora Papers, де одним із фігурантів був шостий президент України, повернення впливу Коломойського та геополітичний розворот на Схід.

Як видно з опублікованого відео, під парканом маєтку президенти вишикувалися десятки правоохоронців.

Ексміністр порівняв цей випадок із часами Януковича, коли президент-втікач також захищав Межигір’я.

Як повідомив у коментарі #Буквам член політради політичної партії “Демократична Сокира” Віктор Трегубов: “Правоохоронців дуже багато. Роти з три. Але мирні та пасивні”.

“Загалом акція пройшла без конфліктів, – додав Віктор Трегубов. – Поліцейські були пасивні, мітингуючі — злі, але строго в межах закону”.

Нагадаємо, що українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провела акцію протесту біля будинку, де згідно з матеріалами розслідування Pandora Papers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський й оформив на осіб із найближчого оточення.

9 жовтня біля будинку п’ятого президента України Петра Порошенка у Козині зібралися невідомі нібито для протесту. Депутат Київради від “Євросолідарності” Олександр Погребиський вважає, що провокації проти Порошенка влаштував Володимир Зеленський.

Пізніше стало відомо, що “активістам”, яких привезли на “мирну акцію протесту”, обіцяли заплатити від 500 до 1000 гривень.

Згодом молодики заперечили, що вони з Громадської організації “Молоді ветерани”, яка подавала офіційну заявку на проведення акції.

Букви