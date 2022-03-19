Для поиска пропавших: в Украине создали Национальное информационное бюро

Централизованно собирают информацию о пропавших и пленных.

Информация о военнопленных, больных и пропавших без вести украинцах, погибших с обеих сторон конфликта поступает в Национальное информационное бюро. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Информатор.

Обратиться в бюро можно по короткому номеру 1648 или городскому номеру (044) 287-81-65. Также форма для запросов открыта на сайте https://nib.gov.ua/uk/. Позже подобный сервис будет работать в мессенджерах.

Информация поступает через Красный Крест. Сейчас в Национальном информационном бюро и Минреинтеграции есть списки военнопленных украинцев, военнопленных оккупантов и гражданских заложников. Списки сформированы по информации, которая поступила от органов государственной власти и от граждан.

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