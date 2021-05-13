До 2024 року планується встановлення 1,5 тисячі стаціонарних камер фотовідеофіксації порушень ПДР

Станом на нині вже встановлено 92 комплекси фотовідеофіксації порушень ПДР, до 1 червня їх буде 130, а до кінця року — заплановано близько 400. Кожна така камера дозволяє зменшити кількість ДТП втричі.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко сьогодні, 13 травня, на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни».

Він розповів про плани застосування в майбутньому моделі за прикладом шведської «vision zero», що має на меті зменшити смертність на автошляхах до нульового показника. Шведи дослідили, що більшість порушень скоюються через те, що громадяни схильні порушувати правила. А для того, щоб уникнути систематичних порушень ПДР, повинен бути контроль.

«Ми плануємо реалізувати відразу 4 підходи: встановлення камер фотовідеофіксації трьох типів, посилення законодавчої бази, поліпшення дорожньої інфраструктури та системи статистики по ДТП», — зазначив Антон Геращенко.

Крім того, заступник міністра сказав, що наразі Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством інфраструктури розробляють інтерактивну карту України, де будуть відмічатися всі ДТП та статистика по всім випадкам. Таким чином, місцева влада зможе реагувати на такі повідомлення та організовувати безпечний рух.

Також Антон Геращенко додав, що наразі народні депутати розробляють новий проєкт Закону, який дозволить використовувати мобільний телефон, як фактор фіксації порушення ДТП на дорозі.

«Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водію достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проєкти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції», — сказав він.

Департамент комунікації МВС України