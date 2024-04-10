До 70% батьків у розвинених країнах час від часу купують вживані речі для дітей

За оцінками експертів, до 70% батьків у розвинених країнах періодично купують речі для дітей з другої руки через фінансові чи екологічні міркування. У країнах, що розвиваються, ця частка може бути ще більшою. Практика економії на речах для малюків досить поширена і пов’язана з кількома основними факторами.

Для багатьох сімей витрати на дитячі речі, особливо в перші роки життя малюка, є серйозним фінансовим навантаженням. Купуючи товари з другої руки або використовуючи інші способи економії, батьки можуть значно зменшити витрати на дитину. Тому для багатьох вибір купити дитячу коляску б/у чи вдвічі, або й втричі дорожчу нову – цілком очевидний.

Ще одним важливим фактором в сучасному світі є – екологічні причини. Повторне використання речей замість придбання нових допомагає зменшити обсяги відходів та зберегти ресурси планети. Для багатьох батьків це питання екологічної свідомості. Для деяких категорій речей, таких як ліжечка, манежі, автокрісла, ті ж коляски більш доцільно орендувати чи купувати б/в, оскільки діти їх використовують відносно недовго.

Історичні передумови цього явища

Практика економії та повторного використання речей для малюків має й досить глибоке історичне коріння. Ось деякі історичні передумови цього явища:

Традиції передачі спадку. В багатьох традиційних суспільствах було заведено передавати речі старших дітей молодшим у рамках однієї сім’ї. Це було зумовлено нестатками та звичкою нічого не викидати. У минулому більшість населення жила досить скромно, і для багатьох сімей придбання нових речей для кожної новонародженої дитини було неможливою розкішшю. Тому дитячий одяг, іграшки передавалися з рук в руки. Раніше більшість речей для дітей виготовлялася вручну – в’язалися, шилися, майструвалися батьками чи родичами. Це зберігало сімейні традиції та знижувало витрати. Практика продажу використаних речей існувала здавна на барахолках, блошиних ринках тощо. Багато людей купували там одяг та інші речі для своїх дітей. Під час війн, економічних криз чи інших потрясінь люди змушені були максимально економити та використовувати речі по-новому. Це стосувалося і дитячих речей.

Таким чином, ощадливе ставлення до речей, їх повторне використання та передача іншим були поширеними з давніх часів через скромний рівень життя більшості населення та традиційну культуру ремісництва і бережливості.

Цифровий світ значно спростив пошук необхідного

Сучасні інтернет-платформи та технології значно полегшили процес пошуку, придбання та продажу вживаних речей для дітей, що сприяло більшій популярності такої практики серед батьків.

Експерти ринку називають кілька ключових факторів, чому інтернет допоміг поширенню передачі речей для малюків:

Онлайн-дошки оголошень та групи у соцмережах.

Стало набагато простіше знайти людей, які продають або віддають безкоштовно потрібні речі в своєму місті чи регіоні.

Стало набагато простіше знайти людей, які продають або віддають безкоштовно потрібні речі в своєму місті чи регіоні. Спеціалізовані сайти купівлі-продажу.

З’явилися численні вебсайти, спеціалізовані на перепродажі дитячих товарів вживаних або після оренди.

З’явилися численні вебсайти, спеціалізовані на перепродажі дитячих товарів вживаних або після оренди. Розширення географії пошуку.

Інтернет дозволяє знаходити та купувати потрібні речі від продавців з інших міст чи країн, що було складно раніше.

Інтернет дозволяє знаходити та купувати потрібні речі від продавців з інших міст чи країн, що було складно раніше. Зручна оплата та доставка.

Можливості онлайн-платежів та доставки спростили процес придбання речей не виходячи з дому.

Можливості онлайн-платежів та доставки спростили процес придбання речей не виходячи з дому. Відгуки та огляди.

Батьки можуть легко знайти інформацію про якість та відгуки на вживані товари перед покупкою.

Батьки можуть легко знайти інформацію про якість та відгуки на вживані товари перед покупкою. Маркетплейси.

Великі інтернет-майданчики з міліонами користувачів об’єднали попит і пропозицію вживаних дитячих товарів.

Тож інтернет зробив процеси передачі, купівлі-продажу речей для малюків набагато зручнішими, безпечнішими і відкрив нові можливості заощадження для сучасних батьків.