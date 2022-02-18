До стоматолога в Україну. Поляки їдуть лікувати зуби за кордон, бо тут дешевше

Поляки їдуть через східний кордон, щоб лікувати там зуби. Причина — вартість процедур у Львові чи Тернополі набагато менша, ніж у Польщі.

Зубний біль може позбавити людину сну. Деякі люди вважають за краще брати кредит для фінансування стоматологічних послуг. Є й інший шлях – виїхати за кордон на дешевше лікування. Тому дедалі більше поляків обирають Україну, де якісне лікування коштує часом значно дешевше. Наприклад імплантація зубів у Тернополі коштує майже вдвічі дешевше ніж у Польщі.

Як виявилося, поляки бояться стоматолога не лише через неприємні відчуття, пов’язані з відвідуванням кабінету. Як з’ясувалося в результаті опитувань, вони часто ігнорують злегка притуплену біль у надії, що вона пройде сама собою, адже вартість лікування часто перевищує бюджет. Однак, коли візит стає необхідністю, а біль стає неможливо терпіти, багато хто постає перед дилемою: як профінансувати візит і якнайменше витратити?

Є кілька можливостей. Наприклад, можна взяти кредит, хоча це рішення призначене для людей, які користуються більш дорогими послугами, такими як протезування зубів або багатоетапне лікування. Тому поїздка за кордон також стає дедалі популярнішою. Поляки найчастіше обирають Україну. Але є і менш очевидні місця, наприклад, Канарські острови. Варто також зазначити, що рух хворих двосторонній – поляки їдуть за кордон, а іноземці їдуть до Польщі. Другий випадок особливо характерний для людей, які живуть на Заході.

Зубний біль? Напрямок: Україна

Напрямок стоматологічних ескапад поляків орієнтується переважно на країни за східним кордоном – тут лідирує Україна. Швидке дослідження серед стоматологічних компаній дозволяє визначити причини цього явища. За найпопулярнішими видами лікування різниця суттєва – ціни в українських клініках найчастіше вдвічі нижчі, ніж у польських.

«Мені належить зробити два зуби (канали + пломби + цирконієві коронки). У Польщі з мене взяли за це 4500 злотих. Тут оцінили роботу в 1950 злотих за стільки ж, крім того, ця клініка робить свої зуби за допомогою 3D-технології, ще на місці мені зробили панорамне фото, лікар чудово розмовляє польською», — пише користувач одного з інтернет-форумів.

Він також зазначає, що і обладнання, і декор всього офісу на найвищому рівні.

Рентабельність поїздки можна побачити вже після основних послуг – комплексна гігієна ротової порожнини коштує 1250 гривень, тобто. близько 187 злотих. Та сама процедура в одному з офісів у Варшаві коштує близько 360 злотих, тобто майже вдвічі більше. Те саме відноситься і до інших методів лікування, відзначають медтуристи.