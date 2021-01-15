До уваги водіїв: в Україні змінили суму податку при першій реєстрації легковика

При першій реєстрації автівки власник сплачує збір на обов’язкове державне пенсійне страхування.

У зв’язку із встановленням нового прожиткового мінімуму розміри цієї ставки оновили:

3% – якщо ціна автівки не перевищує 374,550 тисяч гривень, тобто 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2021 року;

4% – якщо транспорт коштує від 374,550 до 658,300 тисяч гривень (тобто від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму);

5% – якщо ціна авто більше ніж 658,300 тисяч гривень.

Виключенням є випадки, коли легковими автомобілями забезпечують інвалідів та при успадкуванні транспорту.

Оподатковується вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, що підтверджують цю вартість. Податок сплачується за місцем проведення першої державної реєстрації в територіальних сервісних центрах МВС.

Отримати додаткову інформацію чи консультацію можна в повідомленнях на офіційній Facebook-сторінці Головного сервісного центру МВС або за номером (044) 290 19 88.

Регіональний сервісний центр МВС ГСЦ в Одеській області