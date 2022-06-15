«Доброго вечора, ми з України!». Українці обрали новий дизайн воєнної марки

Трактор, що тягне танк, набрав 41% голосів у Дії.

У Дії завершилося голосування щодо дизайну нової, третьої, воєнної марки Укрпошти. Більшість учасників опитування проголосувала за дизайн «Трактор, що тягне танк».

Про це в фейсьук повдіомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Його обрали 41% українців», – зазначив він.

Паралельно тривало опитування в соцмережах Укрпошти, у якому взяли участь ще 67 тисяч українців.

Це вже третя воєнна марка, що буде випущена Укрпоштою. Першою стала «Русскій воєнний корабль, іді…». На ній зображено українського захисника, перед яким стоїть російський фрегат «Москва». Незабаром після випуску марки цей корабель затонув після влучання в нього українських ракет «Нептун».

Друга марка – «Русскій воєнний корабль… Всьо!». Третя марка – «Доброго вечора, ми з України». Саме до неї обирали дизайн.

Світлини трактора, що тягнув танк окупантів, зʼявилися в мережі в перші дні повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Після цього зображення використовували, зокрема, й для ландшафтних скультпур у Києві. // LB.ua