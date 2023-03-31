Долгосрочная аренда квартиры: ошибки риелторов и как избежать мошенничества

Рассматривая варианты для долгосрочной аренды квартиры помимо ее площади необходимо учитывать наличие в арендованном жилье предметов мебели и крупных бытовых приборов, наподобие стиральной машинки, холодильника, посудомоечной машинки и/или кондиционера, которые обеспечат надлежащий уровень комфортного проживания.

Как отмечают эксперты портала obyava.ua снять квартиру в Днепре, в Киеве или в любом другом городе страны, можно как полностью меблированную, так и без мебели и бытовой техники, при этом второй вариант будет более дешевым, однако менее комфортным, при этом покупать мебель и кое-какую бытовую технику квартиросъемщику все равно придется.

Услуги риелтора для поиска квартиры

Услуги специализированного риелторского агентства позволяют максимально быстро найти наиболее приемлемый вариант аренды квартиры в Днепре, поскольку риелторы обладают обширной базой возможных объектов аренды и всегда имеют на примете несколько вариантов, которые соответствуют параметрам, предъявляемым к жилью потенциальным квартиросъемщиком.

Однако, очень часто риелторы:

не имеют реального (объективного) представления о техническом состоянии сдаваемой в аренду квартире, поскольку никогда не были в ней лично, а только являются посредниками между реальным владельцем квартиры и арендатором;

не могут дать исчерпывающих ответов о наличии в квартиры мебели и бытовой техники, их техническом состоянии и особенностях эксплуатации;

не владеют информацией о времени ремонта, проведенного в квартире, о состоянии инженерных и коммуникационных сетей, о состоянии подвальных помещений и крыши дома, к котором расположена сдаваемая в аренду квартиру.

При отсутствии исчерпывающих ответов на перечисленные выше вопросы от услуг таких риелторов лучше отказаться, отмечают эксперты портала.

Несколько советов касательно правил аренды квартиры

К сожалению, случаи мошенничества при сдаче в долгосрочную аренду жилых помещений не столь редки, поэтому дабы избежать их потенциальным квартиросъемщикам необходимо придерживаться нескольких простых правил, в том числе:

никогда не проводить авансовой оплаты за съемную квартиру до момента заключения договора аренды и подписания приемо-сдаточного акта;

тщательно согласовывать с владельцем квартиры все условия аренды касательно размера арендной платы, платежей по коммунальным услугам и т.д. (все перечисленные моменты должны быть учтены в договоре аренды);

проверить документы, подтверждающие права собственности на квартиру у ее владельца.

От аренды квартиры, которая сдается по доверенности, лучше отказаться.