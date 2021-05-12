Дончане, «осчастливленные» паспортами РФ, обнаружили, что их документы… недействительны

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области, получившие паспорта России, на практике увидели, что эти документы считаются недействительными. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

В частности, на «донецкие» паспорта РФ нельзя зарегистрировать электронные кошельки.

«Только вот хотел электронный кошелек зарегистрировать на него, а мне приходит ответ мол, Ваш паспорт не действителен. Это нормально вообще? Алло!» — возмущен дончанин.

По его словам, дело не в отсутствии российской прописки — при оформлении кошелька ее не требовали.

«В любом случае причина была указана не в отсутствии прописки, а именно: Ваш паспорт недействителен!» — пишет обладатель паспорта.

По словам дончан, такой документ без СНИЛС и дополнительной регистрации — просто «проездной».

«Получи СНИЛС, ИНН, страховку, начни платить налоги! Без этих документов паспорт РФ просто бумажка для внутреннего передвижения», — пишут пользователи. // donpress.com