Дончане, «осчастливленные» паспортами РФ, обнаружили, что их документы… недействительны

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Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области, получившие паспорта России, на практике увидели, что эти документы считаются недействительными. Об этом дончане пишут в социальных сетях.

В частности, на «донецкие» паспорта РФ нельзя зарегистрировать электронные кошельки.

Что нужно знать жителям ДНР и ЛНР для подачи документов на паспорт РФ

«Только вот хотел электронный кошелек зарегистрировать на него, а мне приходит ответ мол, Ваш паспорт не действителен. Это нормально вообще? Алло!» — возмущен дончанин.

По его словам, дело не в отсутствии российской прописки — при оформлении кошелька ее не требовали.

«В любом случае причина была указана не в отсутствии прописки, а именно: Ваш паспорт недействителен!» — пишет обладатель паспорта.
По словам дончан, такой документ без СНИЛС и дополнительной регистрации — просто «проездной».

«Получи СНИЛС, ИНН, страховку, начни платить налоги! Без этих документов паспорт РФ просто бумажка для внутреннего передвижения», — пишут пользователи. // donpress.com

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